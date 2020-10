Erlebnisführung in der Dechenhöhle: Achtung, nicht anfassen!

Es ist stockduster in der Dechenhöhle, der einzige Lichtschein kommt von Taschen- und Stirnlampen, die die zehn Kinder und ihre Eltern dabei haben. „Seid ihr mutig und traut euch, kurz die Lampen auszumachen?“ Kaum hat Marie Baltzer, die an diesem Tag die kleine Gruppe durch die Höhle führt, die Frage ausgesprochen, schalten die Nachwuchshöhlenforscher ihre Lichter aus. Gemeinsam zählen alle bis fünf – und schon leuchten die Taschenlampen der Gruppe wieder auf. „Ihr Kinder seid immer so viel mutiger, die Erwachsenen trauen sich das gar nicht“, lobt Marie Baltzer ihren Mut.

Spaß muss sein: Auf dem Steinboden kann man auch rutschen. Foto: Michael May / IKZ

Die Erlebnisführungen durch die Dechenhöhle finden immer in den Ferien statt. Und die ist etwas ganz Besonderes: Ausgestattet mit Matschhosen, Fahrradhelmen, Taschenlampen und coronabedingt auch mit dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz entdecken die Kinder nicht nur die Dechenhöhle im Dunkeln, sondern auch die Nebengänge, die sonst im Verborgenen liegen. „Es gibt zwei Regeln: Die Tropfsteine nicht anfassen und wir passen alle aufeinander auf“, erklärt Marie Baltzer zu Beginn.

Auf dem Bauch kriechen die Kinder durch dunkle Höhlengänge

Und teilweise wird es echt abenteuerlich: Während die meisten der Gänge gebückt gehend erreichbar sind, muss ein Spalt auf dem Bauch kriechend erkundet werden. Einige Meter weiter warten die Eltern auf ihre Kinder, die schließlich freudestrahlend aus den Tiefen der Höhle mit Schmutz überdeckt wieder auftauchen – und am liebsten gleich noch mal loskriechen wollen. Ein kleines Mädchen traut sich nicht, durch den engen Gang zu robben und klettert gleich wieder raus. Dafür gibt es Lob von Marie Baltzer: „Ich bin ganz stolz auf dich, dass du direkt wieder umgedreht hast – das war genau die richtige Entscheidung.“

Schmutzig, aber glücklich klettern die Kinder aus den Tiefen der Höhle. Foto: Michael May / IKZ

Bei der Erlebnisführung lernen die Kinder aber auch, welche Tiere in der Höhle leben. „Gibt es hier auch Fledermäuse?“, will ein kleiner Höhlenforscher wissen. Marie Baltzer bejaht das: „Die verstecken sich aber, hier waren ja heute schon viele Kinder wie ihr und die Fledermäuse sind sehr scheu.“ Stattdessen zeigt die Höhlenführerin den Kindern aber, wo sie Spinnen finden können, und auch Tropfsteintiere gibt es in der Höhle zu entdecken.

Abenteuerlust der Kinder steigt mit Dauer der Führung

Ausgerüstet mit Helm und Taschenlampe ging es für die Kinder durch dunkle Gänge Foto: Michael May / IKZ

Umso tiefer die Mädchen und Jungen im Schein ihrer Taschenlampe in die Dechenhöhle klettern, desto abenteuerlustiger werden sie. „Wohin führt denn die Treppe da in dem Gang, und können wir da mal runtergehen?“, will Henri wissen. Eben jene Treppe, erklärt Marie Baltzer, führt weiter runter in die Höhle. Schließlich gehört die 870 Meter lange Dechenhöhle zu einem geologisch zusammenhängenden Höhlensystem mit einer Länge von 20 Kilometern – und auch heute entdecken Höhlenforscher immer wieder neue Höhlen und Höhlengänge. „Da gehen wir heute aber nicht runter“, erklärt Marie Baltzer – kollektives Stöhnen ist die Antwort, zu groß ist die Neugier der Kinder auf die dunklen Gänge.

Stattdessen gehen die Höhlenforscher auf die Suche nach den Gespenstern der Dechenhöhle: Jörg, Rasmus und Stefan, benannt nach den Chefs, erklärt die Höhlenführerin. Angst haben die Kinder aber keine, weder vor den Gespenstern noch vor der Dunkelheit. Im Gegenteil: Sobald sie in Gängen und Spalten verschwinden, benötigt es teilweise echte Überzeugungskunst von Marie Baltzer, sie wieder raus zu locken. Und so fällt das Urteil der Kinder und auch ihrer Eltern am Ende der Führung positiv aus: Zwar schmutzig, hungrig und erschöpft, aber mit einem breiten Grinsen klettern sie aus der Höhle.