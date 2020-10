„Entdecke dein Oestrich“ in Bücherei

Oestrich. Kalender mit tollen Motiven

Der Kalender zum Fotowettbewerb „Entdecke dein Oestrich“ ist ab sofort auch in der Bücherei-Zweigstelle Letmathe an der Hagener Straße 62 erhältlich. Interessierte können ihn dort für fünf Euro während der Öffnungszeiten (montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr) kaufen. Natürlich ist er auch weiterhin in der Stadtinformation im Stadtbahnhof am Bahnhofsplatz 2 erhältlich. Der Kalender zeigt viele Impressionen aus dem Ortsteil, er ist nicht auf ein bestimmtes Jahr ausgerichtet.