Energieforum Letmathe fordert klare Aussagen in Klimafragen

Letmathe. Eva Kirchhoff (CDU) und Michael Joithe (Die Iserlohner) sollen sich klar zur Energiewende äußern, damit die Bürger sinnvoll ankreuzen können.

Eva Kirchhoff und Michael Joithe sollen sich klar zum Thema Energiewende in Iserlohn positionieren. Das fordert das „Energieforum“ der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe. Die Gruppe aus etwa zehn festen Mitstreitern kommt meist wöchentlich zusammen, um sich über verschiedene politische und gesellschaftliche Themen auszutauschen – Ökologie und Klimawandel stehen dabei häufig auf der Tagesordnung.

„Wir sind keine blauäugigen Weltverbesserer“, betont Norbert Lowin bei einem kurzfristig anberaumten Gespräch, flankiert von Gregor Linne, Helwig Reidel und Hubert Schmalor. Durch die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Mitglieder fühlt sich die kleine Denkfabrik hinreichend qualifiziert, um Politik und Wirtschaft konstruktive Kritik angedeihen zu lassen und nötigenfalls etwas Dampf im Kessel zu erzeugen. So wie jetzt. Das Energieforum ist zudem überzeugt, keinesfalls nur für eine kleine Minderheit der Bürger zu sprechen.

Existenzielle Bedrohungdurch den Klimawandel

„Der überwiegende Anteil der Iserlohner Bevölkerung und auch des Märkischen Kreises schätzt die Bedrohung durch den Klimawandel als existenziell ein“, schreibt die Gruppe in einem offenen Brief an die beiden Bürgermeisterkandidaten. In diesem Sinne fordern Sie konkrete Stellungnahme zu folgenden Fragen:

Werden mit Joithe oder Kirchhoff als Bürgermeister(in) zukünftig mehr Dächer von öffentlichen Gebäuden für Photovoltaik-Anlagen (PV) freigegeben? Sollte bei Neubauprojekten nicht grundsätzlich die Nutzung erneuerbarer Energieträger vorgeschrieben werden? Was sagen die Kandidaten zur Frage Schälker Heide: Soll Windkraft dort „moderat“ ausgebaut werden oder nicht? Und wie wollen die beiden die Nutzung von Windkraft in der Stadt vorantreiben angesichts der Tatsache, dass die beiden einzigen im Flächennutzungsplan vorgesehenen Bereiche (Schälker Heide und Stadtwald) „aufgrund der bisherigen Klientelpolitik von den großen Parteien ausgeschlossen“ worden seien?

Die Letmather wollen etwas zum Zeitplan hören, den sich die Kandidaten persönlich für die Umsetzung ihrer klimapolitischen Ziele gesteckt haben. Und sie wollen wissen, was Iserlohn in den Augen von Kirchhoff und Joithe zur Verkehrswende beitragen könne unter Berücksichtigung des Befunds, dass die Stadt für Radfahrer „gefährlich und unattraktiv“ sei.

Zu guter Letzt hält die Gruppe die aktuell favorisierten Rathauslösungen für zu kostspielig und will wissen, ob die Kandidaten das Geld nicht lieber in „andere Zukunftsprojekte“ investieren möchte.