Ehepaar Karrasch: Feier zur „Eisernen“ kann noch stattfinden

Dröschede. Irma (89) und Günter Karrasch (87) sind begeisterte E-Bike-Fahrer. Ohne Ja-Wort gab es 1955 keine gemeinsame Wohnung.

Das Glückwunschschreiben vom Bundespräsidenten war bereits per Post eingetroffen, die Grüße vom Ministerpräsidenten, vom Landrat und im Namen der Stadt überbrachte Karsten Meininghaus als stellvertretender Bürgermeister. Die eiserne Hochzeit von Irma und Günter Karrasch war am Donnerstag der Anlass für den Besuch in deren Haus am Südenberg, in dem sich das Ehepaar, sie 89, er 87 Jahre alt, offensichtlich wohlfühlt, das die beiden nach wie vor komplett alleine bewirtschaften. „Ich habe regelmäßig ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Garten sehe und an meinen eigenen denke“, sagt Tochter Marion Karrasch-Bott, die zusammen mit ihrem Ehemann Michael Bott aus Jülich zu dem Ehrentag angereist war. Richtig gefeiert wird erst später, an diesem Wochenende coronakonform in einem Restaurant im kleinen Familienkreis. Dieses Ereignis kann noch stattfinden, die Geburtstagsfeier für Günter Karrasch im April war durch den damaligen Lockdown ausgefallen.

Irma und Günter Karrasch stammen beide aus Schlesien, wurden nach dem Krieg vertrieben. Ihr Wege kreuzten sich in Schmallenberg. Seine Familie hatte es dorthin verschlagen, sie hatte Bekannte besucht und Arbeit als Strickerin bei Falke angeboten bekommen. „Wir haben im selben Haus gewohnt, uns vorher aber nicht getroffen“, erzählt die Jubilarin. Beim Erntedankfest nahm die lebenslange Verbindung ihren Anfang. Er fand später Arbeit bei den Leichtmetallwerken Einsal, sie in Letmathe in der Schlauchfabrik Rüschenbaum. Damals Voraussetzung für den Bezug der gemeinsamen Wohnung in Stenglingsen: Sie mussten verheiratet sein. 1955 – vor 65 Jahren – wird also der Bund fürs Leben offiziell geschlossen, 1960 wird am Südenberg gebaut, 1962 kommt Tochter Marion zur Welt. Dass die Ehe bis jetzt 65 Jahre gehalten hat, erklärt Günter Karrasch auf Nachfrage so: „Man muss auch ein bisschen Glück haben dabei und muss auch mal nachgeben.“

Familienkontakt auch per Videokonferenz möglich

Glück haben die beiden offensichtlich auch, was ihre Konstitution angeht. Die beiden schmeißen nicht nur den Haushalt nach wie vor komplett allein, sie hatten den E-Bike-Trend schon früh für sich entdeckt und erkunden damit die Umgebung, ebenso wie das Sauerland. Als Mitglieder im ADFC gaben sie Meininghaus dann auch ein paar Wünsche in Richtung Politik mit auf den Weg.

Die Bindung zu den beiden Enkelkindern ist eng, erfährt man bei der kleinen Runde. Ebenso, dass Corona die beiden zwar belastet, sie dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. „Digital ist er fit“, lobt Tochter Marion den Vater: Kontakt können die Karraschs problemlos auch per Videokonferenz halten.