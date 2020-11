„Dritte Mannschaft“ spendiert Dröschede eine Esche

„Eine lange Freundschaft – vereint in einem Baum“. Mit diesem Sinnspruch verewigten sich die spendablen Baumpaten der „dritten Mannschaft“ auf einem Schild, das vor dem Eschenbaum „Fraximus Omus“ in Dröschedes Dorfkern im Bereich der Oberen Hüttenwiese/Kampstraße steht.

„Im Fußball muss die erste Mannschaft spielen, die zweite ist Ersatz, und die dritte sitzt am Glas“, scherzt Jens Rowedder zum Namen der Thekenmannschaft. „Wir kennen uns seit Kindertagen und Grundschulzeiten und haben uns früher jeden Montag in der ,Putte’ am Roden getroffen.“ Mittlerweile sind die Freunde um die 38 Jahre alt und immer noch miteinander verbunden, ob als Trauzeugen oder Paten – in diesem Falle bei der Aktion „Stadtbaum-Patenschaften“.

Aktuell trägt ihr Baum keine Blätter, aber im Mai und Juni nächsten Jahres wird die Esche, wenn die Natur mitspielt, weiß blühen.

„Wir werden unserem Baum beim nächsten Vatertag einen Besuch abstatten“, erklärt Patrik Schneegaß, der zur Einweihung sein Töchterchen mitgebracht hat. Mit von der Paten-Partie sind außerdem Patrik Imberger, Dennis Konrad-Werner, Sebastian Röllecke, Davin Werner, Dennis Eckstein und die auswärtigen Freunde Tobias Jansen (Köln) und Hajo Kalkhake (Henstedt). Damit wollen alle ihre Verbundenheit zur Waldstadt Iserlohn ausdrücken.

Wie Eckehard Schröder aus dem Bereich Stadtbildpflege des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer erklärte, eignet sich dieser kleinkronige, trockenheitsverträgliche Baum optimal für die innerstädtische Pflanzung. Er kann bis zu acht Meter groß werden. . cofi