Drei Parteien und 37 Bürgermeisterkandidaten für Letmathe

Letmathe. Im November 1969 wählten die Letmather zum letzten Mal ihre eigene Gemeindevertretung. Willy Haarmann blieb im Amt.

Am Sonntag wird gewählt: der neue Rat der Stadt Iserlohn, der neue Bürgermeister (oder die Bürgermeisterin) sowie ein neuer Kreistag und Landrat. Für Letmather Wähler wird dabei naturgemäß von besonderer Bedeutung sein, welcher Partei und welchen Kandidaten sie zutrauen, die Interessen ihrer Ortsteile im Blick zu behalten. Nur ältere Bürger erinnern sich an Zeiten, in denen für Letmathe noch ein eigenes Stadtparlament und ein eigener Bürgermeister gewählt wurden.

Über die letzte eigene Gemeindevertretung haben die Letmather im November 1969 abgestimmt. Seit 1956 hatte sich die Stadt mit den Gemeinden Oestrich und Lössel zusammengeschlossen und umfasste damit rund 28.000 Einwohner. Es war ein bewegtes Jahr: Im Juli landen die ersten Astronauten auf dem Mond, im August erreicht die Hippie-Bewegung auf dem Woodstock-Festival ihren Höhepunkt. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg spitzen sich zu und im September wählen die Deutschen eine neue Bundesregierung: Willy Brandt (SPD) wird Kanzler an der Spitze der ersten sozialliberalen Koalition.

Im Stadtarchiv lagern noch Blanko-Stimmzettel von 1969. Zumindest die Vordrucke für die Bundestagswahl unterscheiden sich äußerlich kaum von den DIN-A4-Bogen, die an diesem Sonntag in den Wahlkabinen ausgefüllt werden. Manche Parteien und Wählergruppen hingegen wirken nicht mehr vertraut.

Bei der letzten Kommunalwahl in Letmathe entfielen die Stimmen auf lediglich drei Parteien: Die CDU erreichte mit 53,24 Prozent die absolute Mehrheit, auch die SPD kann am Sonntag von dem damaligen Ergebnis, 43,24 Prozent der Stimmen, nur träumen. Realistisch betrachtet kann nur die FDP mit 1969 gleichziehen oder sich übertreffen: 3,52 Prozent der Letmather schenkten den Liberalen damals ihr Vertrauen. Trotz insgesamt 37 Kandidaten wurde wurde Willy Haarmann (CDU) als Bürgermeister wiedergewählt, der dieses Amt schon seit 1958 bekleidete – und bis 1974 innehaben sollte.