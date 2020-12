Die Zukunftswerkstatt geht auf Zoom weiter

Trotz Corona geht es weiter mit dem Projekt „Kirche im Quartier“ – bislang hinter den Kulissen. Nach der „Zukunftswerkstatt“ für Oestrich und Dröschede im September hat Architekt Sven Grüne eine Machbarkeitsstudie angefertigt und das Projektteam hat Gespräche mit der Stadt Iserlohn geführt. Wie berichtet möchte das Evangelische Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg zusammen mit Gemeinde, Verwaltung, Bürgern und lokalen Einrichtungen die Grundstücke und Gebäude im Kirchenbesitz besser nutzen und sich dabei auch für weltliche Belange öffnen. Aus dem EU-Förderprogramm „Leader“ steht finanzielle Unterstützung bereit.

Digitale Präsentation Die Ergebnisse der „Zukunftswerkstatt“ der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede wird das Projektteam im Rahmen einer Videokonferenz präsentieren. Die Konferenz ist angesetzt für Donnerstag, 10. Dezember , von 19 bis 20.30 Uhr auf der Plattform „Zoom“. Ab 18.45 Uhr können Teilnehmer sich anmelden unter zoom.us/join mit der Meeting-ID 842 2574 0272 und dem Kenncode 164388 . Ein Link soll zeitnah auf der Seite der Gemeinde abrufbar sein. Die Teilnahme am ersten Workshop ist keine Voraussetzung, alle sind willkommen.

In einer Video-Pressekonferenz hat das Projektteam jetzt erste Einblicke in den Stand der Planungen gewährt. Öffentlich präsentieren möchten die Verantwortlichen ihre Ergebnisse ebenfalls in einer Videokonferenz, die für Donnerstag, 10. Dezember, um 19 Uhr geplant ist. Mit einem Computer, Smartphone oder Tablet können sich Interessierte dann einwählen, die Präsentation verfolgen und bei Bedarf anschließend auch diskutieren. Wer nicht nur zusehen und -hören möchte, braucht natürlich eine Webcam und ein Mikrofon.

Die grundsätzliche Marschroute für das Vorgehen in Oestrich steckt Sven Grüne wie folgt ab: „Das Ziel ist es, den Bereich als integratives Quartier weiterzuentwickeln. Wir möchten vorhandene Räume und Wegeverbindungen besser nutzbar machen und neue schaffen.“ Dabei solle so weit wie möglich mit vorhandenen Gebäuden gearbeitet werden – schon aus Kostengründen, aber auch, um die historischen Fachwerkfassaden im Ortskern zu erhalten. Bei seinen Überlegungen berücksichtigt das Projektteam die Ergebnisse des Entwicklungskonzepts „Mein Iserlohn 2040“.

Ein zentraler Platz würde dem ganzen Quartier gut tun

Hinter stadtplanerischen Fachausdrücken wie „aktivieren“ und „qualifizieren“ stecken konkrete Ideen, wie im Bereich rund um das Diakoniezentrum bessere Angebote für Oestrich und auch Dröschede geschaffen werden können. So soll etwa das Gemeindehaus zum „Bürgerhaus“ ausgebaut werden und könnte neben einem Veranstaltungsraum mit Bühne verschiedene Gruppenräume beherbergen, etwa für Bewegungsangebote und Musikkurse, auch ein Computer- oder ein Werkraum sind steht als Vorschlag im Raum.

Das Fachwerk soll erhalten bleiben. Aus dem alten Kindergarten könnte ein „Haus der Nachhaltigkeit“ werden. Foto: Alexander Barth / IKZ

Das alte Kindergartengebäude könnte irgendwann den Namen „Haus der Nachhaltigkeit“ tragen und Raum für die Vermittlung entsprechender Inhalte bieten. Das gesamte Gelände soll besser zugänglich gemacht, vorhandene Wegeverbindungen ausgebaut werden. „Der Platz vor dem Kindergarten ist ein wunderbarer zentraler Ort zum Kommen und Gehen, sich treffen und für Gespräche“ schwärmt der Architekt von der Stelle, die er als Knotenpunkt im Auge hat. Auch andere offene Flächen hätten viel Potenzial für mehr Aufenthaltsqualität, etwa der Platz vor dem Gemeindezentrum: „Hier könnte ein kleiner Quartiersplatz oder Park entstehen.“

Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Judith Kuhn erklärt, das Quartier solle vor allem für Ältere und Kinder besser erschlossen werden. „Richtung Kreisverkehr kann man auch Neubauten denken, für integratives, generationenübergreifendes Wohnen“, umreißt sie eine weitere Idee.

Pfarrer Fritz-Uwe Schulte ist begeistert von den ersten Ergebnissen: „Das kann man sich schon sehr gut vorstellen, im Kleinen wie im Großen.“ Während große Veränderungen Jahre dauern würden, könnten kleinere schon bald realisiert werden. Judith Kuhn unterstreicht: „Wir haben nicht nur schöne Pläne. Wir sind bereits in Gesprächen mit der Stadt und der Diakonie, um die Umsetzung auszuloten.“ Sie freut sich schon, die Ideen in der nächsten Videokonferenz vorzustellen.