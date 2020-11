Die Letmather City soll adventlich leuchten wie immer

Letmathe. Strenge Corona-Auflagen lassen der Werbegemeinschaft kaum Spielraum für alternative vorweihnachtliche Aktionen.

Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, und doch sind die Aussichten eher düster. Auf die romantische Atmosphäre ihres Weihnachtsmarktes werden die Letmather, so viel steht fest, in diesem Jahr verzichten müssen. Für adventliche Stimmung soll in der Innenstadt aber immerhin die Beleuchtung sorgen, mit der die Hagener Straße traditionell geschmückt wird.

So verspricht es Manfred Gloede, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft Letmathe: „Das ist alles schon beauftragt. Wir werden die Beleuchtung am 25. November abholen und installieren, so wie immer.“ Zumindest dabei müssten keine coronabedingten Einschränkungen in Kauf genommen werden, merkt Gloede an und wirkt etwas gequält. Keine Überraschung – viele der Geschäftsleute, deren Interessen die Werbegemeinschaft vertritt, haben schwer mit den direkten und weiteren Folgen der Corona-Krise zu kämpfen.

Viele gute Ideen lassen sich derzeit nicht umsetzen

Vor dem finanziellen Aus stehe deswegen bislang allerdings noch niemand, sagt Manfred Gloede: „Zumindest ist mir niemand bekannt.“ Der Letmather Innenstadt gehe es insgesamt noch vergleichsweise gut, in anderen Kommunen sei die Situation noch viel schwieriger: „Die Stadt ist Gott sei Dank ja noch gut besucht, auch wenn natürlich nicht jeder zum Einkaufen auf der Hagener Straße unterwegs ist. Manche wollen nur frische Luft schnappen.“

Dass Besucher das aktuell nur durch eine Lage Stoff tun dürfen und die Werbegemeinschaft wegen der strengen Auflagen kaum Handlungsspielraum bleibt, frustriert den Vorsitzenden. „Wir haben genug Ideen, was man alles machen könnte, aber können nichts davon umsetzen. Uns sind die Hände gebunden“, klagt Manfred Gloede. Für die Haltung der Stadtverwaltung zeigt er gleichwohl Verständnis: „Die kann nicht mehr genehmigen, als es die Verordnung zulässt.“