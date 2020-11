Die Kinderstimmen wurden schmerzlich vermisst

Die Bewohner und Mitarbeiter des Altenzentrums St. Kilian strömten am Freitag zu den Fenstern zum Parkplatz, einige versammelten sich vor dem Haupteingang. Es waren nicht nur der Sonnenschein und die für November milde Temperatur, die an die frische Luft lockten, sondern eine Delegation vom nahe gelegenen katholischen Kindergarten St. Kilian. Normalerweise kommen Kinder und Erzieher regelmäßig zu Besuch, denn die beiden Einrichtungen verbindet nicht nur der Namenspatron, sondern auch eine langjährige Kooperation.

Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. „Das letzte Mal waren wir an Karneval hier“, blickte Kindergarten-Leiterin Carmen Jokisch auf den Februar zurück. Eine lange Zeit, in der das Altenheim jetzt schon, wie so viele andere Einrichtungen seiner Art, vor einer doppelten Herausforderung steht: Die Bewohner von dem Infektionsgeschehen abzuschotten, ohne sie sozial völlig zu isolieren. Vor diesem Hintergrund wurde die Dankbarkeit deutlich spürbar, als die Kinder, begleitet von Carmen Jokisch und ihrer Kollegin Katrin Asmuth, mit Laternen in den Händen und Martinslieder singend vor dem Gebäude einzogen.

Ein voller KorbStutenkerle wird verteilt

Intern hatte es mit den Bewohnern in Kleingruppen Martinsfeiern gegeben, berichtete die Sozialarbeiterin Johanna Gabor, dabei wurden Kinderstimmen allerdings schmerzlich vermisst. Die Kleinen lieferten nicht nur den Gesang nach, sondern auch ein Stück Tradition: Mit Helm, Schwert und rotem Mantel verkleidet, mimte der fünfjährige Erdem den römischen Offizier aus der Geschichte und teilte sein Gewand mit seiner Erzieherin. „Wir haben uns die ganze Woche mit Sankt Martin beschäftigt“, berichtete Carmen Jokisch von den Vorbereitungen. Zum pädagogischen Konzept gehörte die Geschichte von einem kranken Kind, das nicht am Laternenzug teilnehmen kann und deshalb von den anderen besucht wird. „Damit sensibilisieren wir für das Thema Krankheit“, erklärte dazu die Kindergarten-Leiterin.

Wie man mit fürsorglichen Gesten anderen Menschen helfen kann, stellten ihre Schützlinge am Freitag unter Beweis. Dafür gab es anschließend nicht nur lebhaften Applaus und strahlende Gesichter, sondern ein weiteres Stück Tradition von Johanna Gabor - zum Reinbeißen: Die Sozialarbeiterin verteilte einen ganzen Korb voll Stutenkerle. Das brachte auch die Kinderaugen zum Leuchten.