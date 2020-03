Die Geburt eines neuen Chores

Ein Baby erblickt das Licht der Welt: Letmathe hat einen neuen Chor. Den Namen haben sich stolzen Eltern, der Sängerbund Letmathe und der Männerchor Oestrich schon überlegt, doch dazu später. Als Initiatorin dürfte Chorleiterin Alma Dauwalter fungiert haben, sie dirigiert beide Musikvereine und kennt die Stärken, aber auch die Schwächen. In diesem Fall: Die sinkende Zahl der aktiven Sänger. Bei Konzerten treten beide Chöre seit einiger Zeit gemeinsam auf, aus 34 Kehlen klingt es einfach besser als aus 17.

Bald steht fest: Die Chemie stimmt, man kann sich „mehr“ miteinander vorstellen. „Wir planen heute unsere gemeinsame Zukunft. Damit zusammenkommt, was zusammengehört!“, sagt Bruno Bickmann, bislang 1. Vorsitzender des Männerchor Oestrich, bei der ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung.

Keine Fusion, eher eine Verschmelzung

Was für ein Versprechen. Kein Wunder, dass zwischen braunem Nadelfilz und holzvertäfelter Decke im Oestricher Evangelischen Gemeindehaus eine gewisse Anspannung herrschte. „Wir schaffen etwas Neues. Es ist ein einschneidendes Ereignis für unsere beiden Chöre: Ein Stück Wehmut, aber auch Hoffnung und Optimismus liegen auf dem heutigen Abend“, fasst Bickmann die Gefühlslage zusammen.

Den sperrigen Begriff der „Fusion“ lehnt er ab, vielmehr würden zwei Traditionsvereine zu einem Verein verschmolzen. Das Ergebnis: Ein neuer Chor. Und dieses „Baby“ braucht eben auch einen Namen. Wie alle Eltern haben sich auch die Oestricher und Letmather Sänger bereits einige Gedanken gemacht.

Bruno Bickmann sagt: „Ich finde, es soll ein neuer Name sein. Innovativ und zukunftsweisend.“ Ein Chorsänger gibt zu bedenken: „Ich finde, die Namen sollten nicht verschwinden.“ Drei Favoriten gibt es, dann wird diskutiert: Warum ein Schrägstrich und kein Querstrich? Wie wäre es stattdessen mit dem kaufmännischen Und-Zeichen? Schließlich ein fast einstimmiges Votum: Der neue Chor trägt den Namen Männerchor Letmathe/Oestrich. Applaus, ein Prosit – und weiter in der Tagesordnung.

Denn wie im echten Leben müssen nach der Geburt viele praktische Fragen geklärt werden: Wie läuft das mit den Noten? Wie mit den Beiträgen für passive Mitglieder, der Einziehung der Mitgliedsbeiträge (bislang hatten manche Sänger noch bar bezahl)? Die neue Satzung muss beschlossen, die Richtlinien der DSGVO eingehalten werden. Für wie lange wird der neue Vorstand eigentlich gewählt? (Die nicht ganz ernst gemeinte Antwort: „Wie bei Putin auf Lebenszeit.“). Aus zwei Konten, wird ein gemeinsames Konto.

Bei allen Fragen erweisen sich die beiden „Eltern“ als harmonisches Paar. Nur selten hört man: „Das war bei Euch vielleicht so. Das ist bei uns aber anders.“ Es herrscht Geduld und Vertrauen. Das zeigt sich auch bei den Vorstandswahlen, denn alle erfolgen einstimmig, bei Enthaltung der Bewerber. Zu den neuen „Kindespaten“ werden bestimmt: 1. Vorsitzender Bruno Bickmann, 2. Vorsitzender Herbert Grieger. Das Amt des 1. Kassierers übernimmt Dieter Buschkämper, sein Vertreter ist Heinrich Dietrich. Ulrich Imhoff wird 1. Schriftführer, Patrick Otto sein Vertreter. Das Amt der Notenwarte übernehmen Karl-Heinz Hermes und Frank Schindler. Chorsänger Matthias Rabener dankt im Namen aller Chorsänger dem neuen Vorstand und sagt: „Ich freue mich, dass sich die beiden bisherigen Vereine ausgewogen im Vorstand wiederfinden.“ Wer den neuen Chor live erleben will, hat dazu am 21. Juni beim Sommerfest im Diakoniezentrum Oestrich und bei „LenneSingt“ in Letmathe am 27. Juni die Gelegenheit. Bis dahin gibt es viel zu tun: Das „Baby“ wird wachsen und gedeihen, der Männerchor Letmathe/Oestrich wird seinen Weg gehen.