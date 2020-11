„Der Slogan ,Letmathe hat was!’ trifft zu“

„Seit 100 Jahren ist unsere Familie Blumberg in der Modebranche tätig“, erklärt Frank August Blumberg. Der Textilbetriebswirt und Geschäftsführer des Ladens „Mann + Mode Blumberg“ an der Hagener Straße 18 a betrachtet seinen Beruf als Berufung: „Ich mag schöne Dinge, schöne Materialien und gute Kundengespräche.“

Vor 100 Jahren hatte August Blumberg im Obergeschoss dieses Hauses in Wipperfürth seinen Tuchladen eröffnet. Das Foto enstand im Jahr 1926. Foto: Privat

Zu dem 100-jährigen Bestehen des inhabergeführten Familienbetriebes erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir gedenken unserer Vorfahren und sind dankbar den vielen tausend Kunden, mit denen wir durch das Leben gegangen sind.“

Familienbetrieb wurde im Rheinland gegründet

Der Rheinländer lässt die Familienhistorie Revue passieren und präsentiert dazu Bildmaterial und einen Bildband aus seiner Heimatstadt Wipperfürth, in dem das erste Geschäft abgebildet ist. „Nach dem Ersten Weltkrieg zog mein Großvater August Blumberg über Land von Bergisch Gladbach bis Schalksmühle und Ennepetal“, erinnert Blumberg an die Anfänge. Sein Großvater verkaufte damals Textilien und Stoffe und nahm Bestellungen auf, die er bei seiner nächsten Tour dann lieferte. „1920 mietete er in Wipperwürth ein Lager, das dann auch als Verkaufsraum genutzt wurde und meldete das Gewerbe unter dem Namen August Blumberg an.“

Sein stolzer Nachfahre zeigt auf ein Bild aus dem Jahr 1926 in der Chronik „Wipperfürth in alten Ansichten“: „Es steht heute noch. Im Erdgeschoss war das Lebensmittelgeschäft Ernst Löhr untergebracht und im Obergeschoss der Tuchladen, den mein Großvater August Blumberg führte: In der Haustüre steht die Familie Löhr und im Fenster im Obergeschoss meine Großmutter mit Tochter Gertrud. Heimatchronist Hans Kraus verzeichnet dazu 1984: „Heute leitet der Enkel Blumberg ein großes Modehaus an der Unteren Straße“. Der Enkel, das ist Frank August. Der heute 62-jährige Fachmann für anspruchsvolle Mode freut sich über die 100-jährige Firmengeschichte, zu der er auch weitere Bilder präsentiert.

Nach vier Umzügen innerhalb von Wipperfürth übernahm Siegfried Blumberg bis zu seinem Tod das Bekleidungshaus A. Blumberg. Diese Aufnahme entstand im Herbst 1978. Foto: Privat

Frank Blumberg erinnert an die Anfänge zu Zeiten der ersten Generation: „Die meisten Geschäfte waren damals sonntags nach dem Kirchgang getätigt – verkaufsoffene Sonntage waren damals der Renner.“ Sein Großvater ist mit dem Geschäft innerhalb von Wipperfürth dann viermal umgezogen. Im Jahr 1963 übernahm mit dessen Sohn Siegfried Blumberg die zweite Generation das Ruder: Er führte bis zu seinem Tod im Jahr 1979 das Geschäft unter dem Namen Bekleidungshaus August Blumberg weiter. Frank Blumberg übernahm früh Verantwortung, er war damals 21 Jahre alt, als sein Vater starb: „Seit 1979 führe ich, zuerst mit meiner Mutter und heute mit meiner Frau Gabriele das Modehaus Blumberg in Wipperfürth und seit 2007 ,Mann + Mode Blumberg’ in Letmathe“, berichtet der Inhaber mit sichtlichem Stolz. „Meine Frau habe ich damals während meines Studiums in Nagold im Schwarzwald kennengelernt. Er ist seit 35 Jahren mit ihr verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, auf deren berufliche Entwicklung er sehr stolz ist. Hier in Letmathe fühlen wir uns sehr wohl.“ Er lobt den besonderen Charakter – Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch die Werbegemeinschaft und den Heimatverein besonders gefördert wird: „Die haben dafür gesorgt, dass Letmathe seine Eigenheiten behalten hat. Der Zusammenhalt war und ist gut. Der Slogan ,Letmathe hat was!’ trifft zu: die schöne Einkaufsatmosphäre.“

Das sagen ihm und seinem Team auch immer wieder seine Kunden aus Iserlohn, Letmathe, Altena und Hohenlimburg, die sich gerne bei ihm einkleiden lassen und dann in den übrigen Geschäften und Cafés verweilen, wie Frank Blumberg unterstreicht.

Gute Parkmöglichkeiten als positiver Standortfaktor

Als großes Plus sieht Frank Blumberg die teilberuhigte Fußgängerzone an und die kostenfreien Parkplätze direkt hinterm Haus. In Wipperfürth habe er Umsatzverluste durch Parkplatzprobleme gehabt. Er berichtet von einem Niedergang der früheren Kreisstadt, in der es heute kein Modegeschäft mehr und nur ein inhabergeführtes Schuhgeschäft gebe. „Da habe ich in Letmathe eine bessere Situation. Hier gibt es noch eine gewachsene Struktur. Wir sind froh, dass wir in Letmathe ein Auskommen haben. Wir haben hier eine tolle Kundschaft.“ Die wisse auch die Vorteile des ortsnahen Einkaufs zu schätzen: „Da kennt man sich, kann seine Ware gegebenenfalls umtauschen. Die sozialen Kontakte spielen eine große Rolle.“

Seinen Stammkunden schreibt Frank Blumberg: „Wir haben noch einen lange laufenden Mietvertrag und hoffen auf Gesundheit, damit wir und Sie noch lange das Wohlgefühl und die Schönheit von Mode erleben dürfen.“ Als rheinländische Frohnatur hofft er auf ein Ende der Pandemie. Denn durch den Lockdown habe er wenig festliche Anlasskleidung verkauft.