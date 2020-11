Der neue Außenbereich am Letmather Saalbau ist fast fertig

Letmathe. Die Neugestaltung des Außenareals am Städtischen Saalbau ist bald abgeschlossen. Nächste Woche soll der Parkplatz wieder geöffnet werden.

Ganz so schnell, wie Architekt Frank Göcking vor zwei Wochen im Gespräch mit der Heimatzeitung gehofft hatte, sind die Arbeiten am Parkplatz des Städtischen Saalbaus nicht vorangeschritten. Nicht zu übersehen ist aber, dass der „neue“ Außenbereich Gestalt annimmt: Die steinernen Bodenplatten, deren coronabedingt verzögerte Lieferung im Vorfeld Zeit gekostet hatte, sind inzwischen alle verlegt.

Mehr ins Auge fallen dürften Passanten seit kurzem einige aus dem Boden ragende, flache Metallquader, die leicht versetzt entlang der Von-der-Kuhlen-Straße montiert worden sind. Dabei handelt es sich nicht, wie Leser bereits gemutmaßt haben, um eine Kunstinstallation, sondern um den angekündigten Sichtschutz.

Dieser soll das Gelände räumlich aufteilen und besteht aus Corten­stahl, der mit seiner charakteristischen „Rosthaut“ an Industriekultur denken lässt. Es werde noch ein paar Tage dauern, bis die Oxidation abgeschlossen ist, merkt Frank Göcking an, das aktuelle Aussehen ist also noch nicht das endgültige. Im Außenbereich müssen jetzt unter anderem noch Bäume gepflanzt und Markierungen aufgetragen werden, zur Verlegung von Kabeln wird gerade am Bürgersteig gearbeitet. Nicht mehr lange, dann können hier wieder Autos abgestellt werden, sagt der Architekt: „Nächste Woche werden wir den Parkbetrieb wieder aufnehmen.“