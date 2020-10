Dechenhöhle ist täglich geöffnet

Letmathe. Führungen finden statt

Die Dechenhöhle ist auch in Corona-Zeiten täglich geöffnet. In den Herbstferien bis zum 25. Oktober finden die Führungen laufend zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr (letzter Einlass) statt. Ab dem 26. Oktober finden die Führungen montags bis freitags um 10.30, 12, 14 und 15.30 Uhr statt, samstags, sonntags und feiertags laufend zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr (letzter Einlass). Eine Führung dauert rund 40 Minuten. Eine Anmeldung für die normalen Höhlenführungen ist nicht möglich. Bei Bedarf finden weitere Führungen statt. Das Höhlenmuseum kann in der Regel nur direkt vor der Führung besichtigt werden. Dabei kann es je nach Andrang zu verkürzten Besichtigungszeiten des Höhlenmuseums kommen. Aufgrund des Schutzkonzeptes müssen einige kleine Bereiche des Museums sowie der Aufenthaltsraum vorerst geschlossen bleiben. Die Regelungen zur Kontaktsperre sowie Hygieneregeln müssen beachtet werden. Es muss eine Mund-Nase-Bedeckung in der Höhle und im Museum getragen werden, außerdem gelten die Abstandsregeln. Aufgrund der Schutzmaßnahmen ist die Anzahl Teilnehmer begrenzt.