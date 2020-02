Das „Letmather Eck“ kehrt zurück an die Hagener Straße

Letmathe/Grüne. Nach zwei Jahren des Exils in der Grüne will Frank „Harry“ Paul mit seiner Dartkneipe am Freitag wieder in der Letmather Innenstadt öffnen.

Die Innenstadt wird um eine Kneipe reicher. An der Hagener Straße 75 will Frank „Harry“ Paul, früher Betreiber des in Sichtweite gelegenen „Letmather Ecks“ und zuletzt der Dartkneipe „Neues Eck“ an der Untergrüner Straße, spätestens am Freitag öffnen. „Wenn mit den Handwerkern alles gut läuft“, sagt der 54-jährige Letmather am Mittwoch im Gespräch mit der Heimatzeitung, während er auf eine neue Tischplatte für die Theke wartet, die noch heute installiert werden soll.

Küche und Dartraum brauchen noch zwei Wochen

Außen angebrachte Schilder und Bemalung an den Innenwänden zeugen noch von der „Burgerschmiede“, die hier zuletzt betrieben wurde; der Inhaber hatte den Burgerladen und den inzwischen ebenfalls geschlossenen Imbiss „Golden Chicken“ im Sommer 2018 vom früheren Betreiber übernommen. „Die Reklame außen, das wird alles noch gemacht“, versichert Frank Paul, die Bemalung hinter der Theke will er erst einmal so lassen, wie sie ist. Wichtiger als die perfekte Optik ist ihm, dass es am Freitag mit dem Ausschank losgehen kann. Bis die Küche und der Dartraum im hinteren Bereich in Betrieb gehen können, rechnet der Wirt noch mit etwa zwei Wochen.

Frank "Harry" Paul (54) zieht mit seiner Dorfkneipe "Neues Eck" (früher Letmather Eck) von der Grüne an die Hagener Straße 75, vormals die "Bürgerschmiede" Foto: Alexander Barth / IKZ

Als der 54-Jährige vor sechs Jahren das „Letmather Eck“ aufmachte, musste er sich beruflich neu orientieren. Bis dahin sei er Spediteur gewesen, habe mit der osteuropäischen Konkurrenz am Markt aber nicht mehr bestehen können, berichtet er. Die Perspektive als Gastwirt ergab sich für ihn aus Überzeugung: „Ich bin selbst Kneipengänger. Ich will abends nicht zu Hause vor dem TV sitzen, und allein trinke ich keinen Tropfen Alkohol.“

Die Nachfrage nach authentischen Kneipen im traditionellen Stil sei noch immer groß, wie er schon an seinem ersten Tag vor sechs Jahren festgestellt habe: „Ich hatte am Anfang keine Ahnung, was ich da mache. Zur Eröffnung kamen 70, 80 Leute, ich war total überfordert“, gibt er offen zu. Um den heißen Brei herumreden ist ihm zuwider, auch seine Gäste wüssten eine direkte und aufrichtige Gesprächskultur zu schätzen, sagt er.

„So eine Kneipe im ländlichen Raum steht und fällt mit dem Wirt“, ist der 54-Jährige überzeugt. Zum Glück sei er selbst „bekannt wie ein bunter Hund“, die vielen Anfragen, wann er wieder aufmache, könne er kaum noch alle beantworten. Trotzdem bleibt er Realist und hat zum Beispiel gelernt, dass der größere Teil des Stammpublikums den Weg aus Letmathe in die Grüne nicht auf sich nimmt. Dorthin war er ausgewichen, als der bauliche Zustand im alten „Eck“ den Betrieb dort unmöglich machte. „Damals habe ich in Letmathe nichts gefunden“, erklärt er das zweijährige Exil.

Alles gleichzeitig anbieten, das geht nicht lange gut

Er weiß auch, dass er nicht alles gleichzeitig anbieten kann: „Partykneipe und Restaurant, das funktioniert nicht zusammen. Ich glaube, ich bin gut in der Küche, aber zum Essen wird es nur Kleinigkeiten wie Frikadellen geben.“ Dazu Bier vom Fass, Musik von Schlager bis Deutschrock, alle paar Wochen eine Mottoparty, auch Livemusik sei „denkbar“.

Die genauen Öffnungszeiten will er in den nächsten Wochen anhand der Praxis im laufenden Betrieb festlegen. Vorstellen kann er sich „ab 16 Uhr, samstags ab 12.30 Uhr, mit offenem Ende“. Frank Paul freut sich, die Traditionsadresse ergattert zu haben. „Als ich klein war, hieß das hier noch das ,Scharfe Eck’, nebenan war ein Kino“, erinnert er sich.