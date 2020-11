Darum ist der Windradstreit im Letmather Norden so schwierig

2023 könnte sich das Panorama auf der Schälker Heide verändert haben: In etwas mehr als zwei Jahren will die ABO Wind AG dort voraussichtlich drei Windräder an einen vorzugsweise lokal ansässigen Betreiber übergeben. Bis zu 240 Meter würden die Anlagen in den Himmel ragen. Diese Perspektive erhitzt viele Gemüter, das Projekt hat ebenso laute Gegner wie Befürworter. Ob es tatsächlich zur Errichtung der Ökokraftwerke kommt, hängt derzeit an einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsberg, das sich mit einer Sammelklage von 22 Bürgern gegen die Genehmigung des Bauvorantrags durch die Verwaltung des Märkischen Kreises befasst.

Beim Abstand werden sich Bund und Länder nicht einig

Die Schälker Heide ist kein Ausnahmefall – bundesweit führt der Ausbau der Windenergie seit Jahren zunehmend zu Protesten und gerichtlichen Verfahren. Ebenso streiten sich verschiedene Ebenen von Politik und Verwaltung. Die Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele für die Energiewende formuliert: Bis 2030 soll 65 Prozent des deutschen Strombedarfs aus erneuerbarer Energie gedeckt werden. Eine Auseinandersetzung um den vorgeschriebenen Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung, der in den Bundesländern nicht einheitlich geregelt ist, lähmt den Ausbau seit geraumer Zeit.

2023 sollen die Windräder auf der Schälker Heide ans Netz gehen Auf der Schälker Heide plant die ABO Wind AG drei Windkraftwerke. Für zwei Anlagen hat der Märkische Kreis im Juli einem Bauvorantrag stattgegeben. Dagegen ist vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg derzeit eine Sammelklage anhängig, deren Initiatoren Artenschutzgründe gegen das Projekt anführen. Im Weiteren plant ABO Wind, im 1. Quartal 2021 den Antrag gemäß des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (MImSchG) einzureichen und hofft binnen eines Kalenderjahres mit einer Genehmigung. Im 1. bis 3. Quartal 2022 will sich die AG um finanzielle Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bewerben. Der Bau soll im 4. Quartal 2022 beginnen. Für das 1. Quartal des Jahres 2023 hofft ABO Wind, die Kraftwerke in Betrieb nehmen zu können. Die geplanten Windräder sind voraussichtlich etwa 240 Meter groß (obere Rotorspitze) und erbringen jeweils rund 5,7 Megawatt Leistung, der genaue Typ steht aber noch nicht fest.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern sollte diesen Konflikt im Sommer eigentlich beilegen, stattdessen konzentrierten sich die Anstrengungen auf die Folgen der Corona-Pandemie. Die Forderung nach der Bund-Länder-AG stand am Ende gescheiterter Verhandlungen am 12. März, als die Regierungschefs der Länder einen Kompromiss finden sollten. Über den vorgeschlagenen Abstand von 1000 Metern zerstritten sich jedoch die Bundestagsfraktionen von CDU und SPD. Eine solche Regelung würde den Windenergieausbau zu stark bremsen, sagen die Kritiker – die geplanten Anlagen auf der Schälker Heide würden diese Distanz teilweise unterschreiten.

Zur Steuerung der in Frage kommenden Flächen für die Errichtung von Windkraftwerken ist die Regionalplanung in den einzelnen Bundesländern das wichtigste Instrument. In Nordrhein-Westfalen obliegt dies den fünf Bezirksregierungen und den ihnen zugeordneten Regionalräten, in denen stimmberechtigte Vertreter der Kreise und kreisfreien Gemeinden sitzen, im Letmather Fall also die Bezirksregierung Arnsberg. Zuständig für die Genehmigungsverfahren sind die jeweiligen Kreisverwaltungen.

Kommunen können sogenannte Konzentrationszonen für Windenergie im Flächennutzungsplan ausweisen, denn diese konstituieren eine Ausnahme von den Bestimmungen des Baugesetzbuches. Laut Paragraf 35 sind Windkraftwerke privilegierte Bauprojekte, das heißt sie dürfen grundsätzlich überall gebaut werden, sofern sie keine „öffentlichen Belange“ beeinträchtigen, was den Schutz von Mensch und Natur einschließt.

Verzögerungstaktik von Kommunen kann sich rächen

In Iserlohn sind Drüpplingsen und das Gewerbegebiet Zollhaus als Vorrangzonen ausgewiesen. Allerdings argumentiert die ABO Wind, die Iserlohner Verwaltung lasse „eindeutig“ erkennen, dass die Stadt „keine ernsthafte Planungsabsicht verfolgt“ und verweist auf das diesbezügliche Vorgehen, dass sich in der Tat seit einigen Jahren hinzieht, ohne die Planung weiterer Windräder im Stadtgebiet zum Ergebnis zu haben. Wenn Kommunen auf Zeit spielen, birgt das ein Risiko: Früher oder später sieht sich die Kreisverwaltung als zuständige Behörde gefordert, einzugreifen und die Vorgaben der Bezirksregierung umzusetzen, ob die jeweiligen Stadträte damit nun einverstanden sind oder nicht. Für zusätzliche Verunsicherung in der ohnehin schon schwer überschaubaren Windkraft-Situation sorgt in NRW der 2019 in Kraft getretene neue Landesentwicklungsplan (LEP). Seitdem sind die Bezirksregierungen nicht mehr verpflichtet, Vorranggebiete auszuweisen, bereits formulierte Konzentrationszonen sollen jedoch gültig bleiben. Im LEP ist zudem die Rede von einem Vorsorgeabstand von 1500 Metern zwischen Windrädern und Wohnbebauung, der allerdings wenig verbindlich formuliert ist, wie Kritiker beanstanden, und somit keine rechtliche Planungssicherheit bietet.

Ähnliche Fallstricke birgt die Streichung einer früheren Bestimmung, die den Wald als bevorzugten Standort für Windräder festlegte. „Sofern Kommunen in ihrer Konzentrationszonenplanung Waldflächen als harte Tabuzonen behandeln und für die Windenergienutzung ausschließen, laufen sie Gefahr, dass dies zu Abwägungsfehlern und im schlimmsten Fall zur Unwirksamkeit der Planung führt“, warnt der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW in einem Papier.

In jedem Fall gilt: Gibt der Kreis einem Bauvorhaben statt, bleibt Gegnern auf kommunaler Ebene nur noch der Rechtsweg. Sie müssen nachweisen, dass der Antragsteller doch nicht alle Auflagen erfüllt oder ein Aspekt des Vorgangs rechtliche Formfehler enthält. So ergeht es gerade Schwerte und Iserlohn. Der Ausgang: ungewiss.

>>> ABO Wind: Vom ersten Bürgerwindpark zur millionenschweren Aktiengesellschaft

Die ABO Wind AG mit Sitz in Wiesbaden ist eine deutsche Projektentwicklungsfirma, die Kraftwerke für erneuerbare Energie plant, finanziert und bauen lässt. Windräder machen zwei Drittel der aktuellen Projekte aus. Das Kürzel steht für die Nachnamen der beiden Gründer Jochen Ahn und Matthias Bockholt, die 1996 mit dem Vorläufer der heutigen Aktiengesellschaft starteten. Den Anfang machte 1998 ein Bürgerwindpark in Framersheim, eine 1500-Einwohner-Gemeinde in Rheinland-Pfalz, damals bestehend aus drei Anlagen. Heute sind dort vier Windräder am Netz, die insgesamt 13,6 Megawatt Leistung erbringen. Der Börsengang der GmbH folgte im Jahr 2000, zehn Jahre später die Gründung der heute wirtschaftlich selbstständigen ABO Invest AG, die europaweit Beteiligungen an Betreibergesellschaften von Windparks erwirbt.

Investmentfirma kauft europaweit Windpark-Anteile

Diese verteilen sich derzeit zu jeweils etwa einem Viertel auf Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland. Die zu erwartende Rendite beim Ankauf eines Projekts beziffert die Investment-AG derzeit mit rund fünf Prozent, im Geschäftsbericht für 2019 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausgewiesen.

Die ABO Wind AG betreibt geplante und errichtete Anlagen nicht selbst, sondern veräußert diese überwiegend schlüsselfertig zum Beispiel an Stadtwerke und Bürgergenossenschaften. Die Aktien gehören zu jeweils knapp einem Drittel den Gründerfamilien Ahn und Bockholt, zehn Prozent hält der Frankfurter Energieversorger Mainova, die übrigen 34 Prozent sind in Streubesitz. ABO Wind unterhält in NRW und weiteren Bundesländern Regionalbüros, Tochterunternehmen in Frankreich, Spanien, Finnland, Irland, Ungarn, Griechenland Großbritannien und Argentinien.

Das Marktkapital der ABO Wind umfasst 270 Millionen Euro, die AG erwirtschaftet eine Rendite von 1,37 Prozent. Für das erste Halbjahr 2020 weist der Geschäftsbericht einen Überschuss von 6,3 Millionen Euro aus. Der Jahresüberschuss war bis 2017 auf 17 Millionen Euro angestiegen und fiel anschließend, für 2019 lag er bei 11,4 Millionen Euro. Auf der Hauptversammlung Ende August wurde beschlossen, den Aktionären für 2019 eine Dividende in Höhe von 42 Cent pro Aktie auszuzahlen. Mitte 2020 beschäftigte der Konzern 737 Mitarbeiter, davon 506 in Vollzeit.

>>> Blick in die Nachbarschaft: Kreis Unna prüft noch immer den Bauantrag für Ergste

Am südlichen Rand von Schwerte-Ergste will die ABO Wind AG zwei Windräder errichten und hat dafür im Juni einen Bauantrag beim Kreis Unna eingereicht. Geplant sind Anlagen des Typs Nordex N149, die bis zur oberen Rotorspitze knapp 200 Meter messen und eine Nennleistung von jeweils 4,5 Megawatt erbringen. Schon im zweiten Quartal 2022 sollen die Windräder in Betrieb gehen, sieht der Zeitplan der ABO Wind vor. Der Antrag werde aktuell noch „gründlich geprüft“, teilt ein Sprecher der Kreisverwaltung mit.

300 Unterschriften gegen zwei Windräder bei Ergste

In Ergste hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die den Bau der „Monsterräder“ stoppen will. Im September überreichten Vertreter der Initiative 300 Unterschriften gegen das Projekt an den zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Landrat Michael Makiolla (SPD). Die „Schwerter Nachrichten“ berichteten, die zuständige Fachabteilung im Schwerter Rathaus stehe zumindest einer der geplanten Anlagen kritisch gegenüber, während die Lokalpolitik mit Ausnahme der Grünen beide Windräder ablehne.

Die CDU-Ortsunion Ergste/Villigst setzt auf ein städteübergreifendes Bündnis, um das Bauprojekt der ABO Wind bei Ergste zu stoppen und hat angekündigt, sich mit CDU-Politikern in Iserlohn und Hagen zu vernetzen. Ein parteiübergreifendes Bündnis sei gescheitert, sagte der Ortsunionsvorsitzende Bernd Krause, aus den eigenen Reihen gebe es aber Verstärkung.

>>> Klagen hilft nicht immer: Landwirt in Freudenberg scheitert vor Verwaltungsgericht

Die Klagebereitschaft gegen Windkraftprojekte hat zugenommen, auch das Verwaltungsgericht Arnsberg befasst sich regelmäßig mit solchen Verfahren. Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist zuletzt ein Landwirt mit seiner Klage gegen einen geplanten Windpark auf dem „Knippen“ in Freudenberg-Büschergrund gescheitert. Die Kreisverwaltung hatte dem Antrag für Bau und Betrieb der drei Windräder im August 2015 stattgegeben. Der Landwirt hat seinen Hof in der direkten Umgebung und strengte im August 2017 seine Klage an.

Als Begründung warf er der Kreisverwaltung vor, die Prüfung der Umweltverträglichkeit und der Auflagen gemäß des Immissionsschutzgesetzes nicht korrekt durchgeführt zu haben, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Insbesondere der Schutz von Vogel- und Fledermausarten sei vernachlässigt worden. Das sahen die Arnsberger Richter anders: In der Zusammenfassung des Urteils vom 18. Mai mit dem Aktenzeichen 8 K 7392/17 heißt es, die Genehmigung des Kreises sei „nicht zu beanstanden“. Der Landwirt war zuvor bereits in erster Instanz in Arnsberg und mit Beschwerden beim Oberverwaltungsgericht damit gescheitert, den Betrieb der Windräder während des laufenden Verfahrens zu stoppen. Auch gegen diese Entscheidung kann jedoch noch Berufung eingelegt werden.