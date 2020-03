Coronavirus auf Zypern: Zwei Letmather stecken in Quarantäne

Zypern/Letmathe. Zwei Letmather sitzen auf ihrem Hotelzimmer auf Zypern fest. Bei einer 65-jährigen Touristin aus Deutschland wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Es sollte eigentlich ein entspannter Urlaub auf Zypern werden. Am Montag ging es für Christine Reutter und Arnold Brock von Letmathe zum Düsseldorfer Flughafen und von dort in die zyprische Hafenstadt Famagusta. Drei Tage hätten sie in dem Casinohotel verbracht, dann wäre es für eine siebentägige Rundreise und anschließend acht Tage Badeurlaub weiter gegangen. Doch Glück hat das Casinohotel ihnen nicht gebracht – eine 63-jährige Stuttgarterin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt steht das Hotel unter Quarantäne.

„Wir sind Montagabend angekommen, haben eingecheckt, haben die Koffer ins Zimmer gebracht, haben uns kurz auf dem Hotelgelände umgeschaut und sind schlafen gegangen“, berichtet Christine Reutter am Telefon. „Als wir am nächsten Morgen runter in die Lobby gegangen sind, kamen uns sehr viele Menschen mit Mundschutz entgegen“, erzählt sie weiter. Gedacht habe sie sich dabei zunächst nichts, denn auch zuhause seien ihr schon des Öfteren Menschen entgegen gekommen, die sich vor dem Coronavirus mit einem Mundschutz schützen wollten. Doch dann kam die schlechte Nachricht. Das Coronavirus hatte auch die Mittelmeerinsel erreicht.

Deutsche Touristin positiv aufdas Coronavirus getestet

Wie auch die Deutsche Presseagentur mitteilte, sei die 65-jährige Deutsche mit einer 30-köpfigen Touristengruppe aus dem baden-württembergischen Balingen, am Sonntag in Nordzypern eingetroffen. Die Frau wurde mit Fieber in ein Krankenhaus in Nikosia eingeliefert und unter Quarantäne gestellt. Wie der türkisch-zyprische Gesundheitsminister Ali Pilli mitteilte, habe am Dienstag das positive Coronavirus-Testergebnis vorgelegen.

Gähnende Leere in der Lobby und im Hotelrestaurant: Die Besucher wurden aufgefordert, bis auf Weiteres im Hotelzimmer zu bleiben. Foto: Privat / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Christine Reutter und Arnold Brock wurden aufgefordert, sich auf ihr Zimmer zu begeben und dort zu bleiben. „Drei Stunden später haben wir dann den Anruf erhalten, dass wir bis auf weiteres das Zimmer nicht verlassen sollen und wir für die nächsten 14 Tage unter Quarantäne stehen“, berichtet sie weiter. „Zuhause im Alltag wünscht man sich ja ab und zu einfach mal einen ganzen Tag lang Entspannung. Hier kommt einem der Tag unendlich vor. Wir sind gerade mal den dritten Tag in Quarantäne. Die 14 Tage werden lang.“ Die Beschäftigungsmöglichkeiten halten sich in Grenzen. Es gibt einen Fernseher, zum Glück auch mit deutschem TV-Programm.

Das Hotel ist mit Schranken abgeriegelt, Sicherheitspersonal und Polizisten sichern zusätzlich das Gelände. Bis auf Lieferwagen, die Wasser und Nahrung bringen, darf sich niemand nähern. Auch die umliegenden Hotels sind unter Quarantäne gestellt worden. „Draußen läuft wirklich niemand rum, es ist wie ausgestorben.“ Später wurde die Regelung gelockert, Christine Reutter und Arnold Brock durften sich wieder frei auf dem Hotelgelände bewegen. In der Lobby gibt es Kaffee und Tee, auch ein kleiner Laden hat dort geöffnet. „Es ist alles leer gekauft. Wir haben noch ein Sexerpack Cola ergattert und die letzte Tafel Schokolade“, berichtet Christine Reutter weiter. Der Verkäufer habe ihnen gesagt, dass vorerst keine neue Ware kommen wird.

Ein Ärzteteam untersucht alle Gäste im Hotel

Sie selbst seien jedoch nicht hysterisch. Über eine Whatsapp-Gruppe werden sie von der Reiseleitung über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Ein Ärzteteam habe am Donnerstag bei allen Hotelgästen die Körpertemperatur gemessen und den Sauerstoffgehalt des Blutes überprüft. „Ein Coronavirustest wird aber nur gemacht, wenn wir Symptome zeigen“, sagt Christine Reutter. Bei den Untersuchungen wurden weitere Verdachtsfälle festgestellt, seitdem müssen sich die Urlauber wieder auf den Zimmern aufhalten.

Verpflegung wird aufs Zimmer gebracht. „Die, die uns das Essen bringen, tragen Ganzkörperschutzanzüge und Handschuhe.“ Das Essen selbst ist in Frischhaltefolie eingepackt. „Die geben hier wirklich ihr bestes, aber man merkt, aber man merkt, dass auch das Personal überfordert und mit den Kräften am Ende ist.“