Corona-Alarm an der Realschule Letmathe

Am Montagmittag ist an der Realschule Letmathe der Hinweis auf einen positiven Covid-19-Test eingegangen. Die betroffene Jugendliche geht schon seit Freitag wegen Krankheitssymptomen nicht mehr in die Schule.

Letmathe. Eine infizierte Schülerin der Klassenstufe 9 und direkte Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Weiterer Verdachtsfall

Die Pandemie hat die Realschule Letmathe erreicht: Eine Schülerin der Klassenstufe 9 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schulleitung habe davon am Montagmittag Kenntnis erlangt, erklärt die Leiterin Anja Swoboda auf Anfrage unserer Zeitung. Die infizierte Jugendliche sei bereits seit Freitag wegen Krankheitssymptomen zu Hause. „Wir haben uns gestern sofort ans Gesundheitsamt gewandt, der Kontakt mit der zuständigen Sachbearbeiterin kam am Spätnachmittag zustande.“

Einige wenige Schüler gelten als direkte Kontaktpersonen, die jeweiligen Erziehungsberechtigten seien baldmöglichst informiert worden. Das von direkten Kontakten ein hohes Infektionsrisiko ausgeht, müssen sie auf Anordnung des Gesundheitsamts eine 14-tägige Quarantäne einhalten. „Ein weiterer Verdachtsfall wird heute noch getestet“, berichtet Anja Swoboda. Lehrkräfte seien bislang nicht betroffen, alle seien im Dienst – auch solche mit Vorerkrankungen. „Es besteht eine gewisse Sorge im Kollegium“, so die Schulleiterin.

Hygieneregeln werden von zu vielen Schülern vernachlässigt

Die Schüler würden sich nicht konsequent an die Hygieneregeln halten, zieht die Rektorin in der Woche nach dem Schulstart Bilanz: „Wir müssen immer wieder ermahnen, zumindest in den oberen Jahrgangsstufen.“ Wegen der Hitze hatte vergangene Woche auf dem Schulhof die Regel gegolten, dass die Schüler ohne Maske an die frische Luft dürfen – in zeitversetzten Pausen und unter Einhaltung des 1,5-Meter-Abstands. Das weicht von der Corona-Schutzbestimmung zu weiterführenden Schulen in NRW ab, der zufolge die Masken auf dem gesamten Schulgelände zu tragen sind – in der Pause wie im Unterricht.

„Aus pädagogischen oder gesundheitlichen Gründen kann die Schulleitung Ausnahmen gestatten“, erklärt Anja Swoboda. Um die Durchmischung der Schüler zu reduzieren, ist der Hof mit Kreide in Bereiche für einzelne Klassen aufgeteilt worden. Trotzdem habe sich die Schulleitung wieder von der maskenfreien Pause verabschiedet, auch weil die Vorgaben zu oft missachtet worden seien und die Einhaltung in der Praxis nicht zuverlässig kontrolliert werden könne.

Realschule Letmathe, Schüler mit Corona infiziert. Schulleiterin Anja Swoboda Foto: Alexander Barth / IKZ

Sorge bereitet Anja Swoboda auch das Verhalten der Schüler außerhalb des Schulgeländes: „Viele ziehen die Masken sofort wieder ab, kaum dass sie über die Schwelle getreten sind.“ Dabei würden die Schüler mitunter trotzdem in größeren Gruppen eng zusammen stehen. „Ich habe das Gesundheitsamt darauf aufmerksam gemacht, dass aus unserer Sicht von mehr Kontaktpersonen auszugehen ist, als unsere Dokumentation hergibt.“ Die Behörde nehme für ihre Einschätzung primär die Situation in der Schule als Grundlage. Eine Reaktion auf ihren Hinweis habe sie bislang nicht erhalten.

Auf Weisung des NRW-Schulministeriums hat sich die Realschule Letmathe ebenso wie andere Bildungseinrichtungen auf eine mögliche Schließung der Schule auf Anordnung des Gesundheitsamts und die Rückkehr zum Distanzunterricht oder gegebenenfalls auch ein Mischmodell vorbereitet. Schulintern gibt es noch eine andere Frage zu beantworten: Wie geht es weiter mit dem Sportunterricht? Bislang habe dieser soweit als möglich unter freiem Himmel ohne Masken stattgefunden, berichtet Anja Swoboda. Das werde aber spätestens im Winter nicht mehr funktionieren. „Und nur noch Theorie zu machen ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.“ Gemeinsam mit dem zuständigen Bereichsleiter werde sie diesbezüglich noch eine Entscheidung treffen, kündigt die Schulleiterin an.

Ihr wichtigster Appell an die Eltern ist auf der Startseite der Schulhomepage nachzulesen: „Bitte beobachten Sie Ihr Kind und schicken Sie es mit Symptomen auf keinen Fall in die Schule.“