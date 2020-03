Chor der Friedenskirche Letmathe will noch fünf Jahre machen

Bis zum 80-Jährigen in fünf Jahren will der Chor der Friedenskirche noch einige musikalische Projekte auf die Beine stellen.

Letmathe. Der Chor der Friedenskirche Letmathe feiert sein 75-jähriges Bestehen. Chorleiter Christian Otterstein hat noch viel vor.

Der Chor der Friedenskirche Letmathe feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. „Zeit für eine Rückblick beziehungsweise einen Ausblick“ findet Chorleiter Christian Otterstein, der mit inzwischen 22 Dienstjahren der zeitliche „Rekordhalter“ aller bisherigen Dirigenten ist.

Nach Neugründung des Chores nach dem Zweiten Weltkrieg unter Peter Roye und anschließend Ernst Reiling übernahm Angelika Gurr als erste hauptamtliche Kirchenmusikerin den Chor und führte ihn über die Gottesdienste hinaus auf konzertantes Niveau. So fielen die Aufführung der „Paukenmesse“ von Joseph Haydn“ und das „Gloria“ von Antonio Vivaldi in den 70er Jahren in ihre Ära. Nachdem Angelika Gurr ins Lehramt an die Albert-Schweitzer -Schule gewechselt war, übernahm für ein kurzes Intermezzo Anne Gehrmann den Chor. Ihr folgte der umtriebige Komponist und Kantor Peter Schmidt, der dem Chor den Zugang zu romantischer Musik, insbesondere jener von Max Reger und Mendelssohn-Bartholdy verschaffte. 1983 übernahm dann Fritz Ibach, Musiklehrer am Letmather Gymnasium, die Leitung.

Romantische Chormusik wurde zum Dauerbrenner

Er führte den Chor mit seiner präzisen, manchmal sehr peniblen und protestantisch strengen Art an die großen Werke von Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz heran. Nicht nur die Johannespassion und das Weihnachtsoratorium von Bach wurden unter ihm aufgeführt sondern auch die nicht minder anspruchsvollen Passionen von Heinrich Schütz.

Bei dessen „Matthäuspassion“ im Jahr 1983 sang Christian Otterstein, Eigengewächs des Chores und inzwischen C-Kirchenmusiker, den Part des Evangelisten. 1998 übernahm er dann die Chorleitung von Fritz Ibach, der nach über 15 Jahren in den wohlverdienten Chorruhestand ging.

Musikalisch ging der Weg nun wieder mehr in die Richtung romantischer Chormusik. Das „Oratorio de noel“ von Camille Saint-Saens wurde zum neuen Dauerbrenner und wurde insgesamt fünfmal aufgeführt. Dies galt auch für die romantisch volkstümliche „Schlesische Weihnachtsgeschichte“ von Max Drischner, die ideal zu den schlesischen Ursprüngen der evangelischen Kirchengemeinde Letmathe passte. Ein außergewöhnlicher Meilenstein der Chorgeschichte wurde das „Bonhoeffer-Liedoratorium“ von Matthias Nagel, mit dem der Chor die besondere Verbundenheit der Gemeinde mit Dietrich Bonhoeffer herausstellte. Allein neunmal und dies auch an ganz verschiedenen Orten wurde dieses Werk aufgeführt.

Auf Fragen zur Zukunft betont der Chorleiter Christian Otterstein, dass es immer noch Werke gebe, die zum Chor passen. „Es gibt genügend Kompositionen, die zwar nicht mehr so extrem hoch aber dennoch technisch anspruchsvoll sind und einen leistungsfähigen, erfahrenen Chor benötigen. Solange dies der Fall ist, singen wir weiter.“ Dennoch weiß der Chor der Friedenskirche, der zu den letzten verblieben klassischen Chören im Kirchenkreis zählt, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem es heißt, „Adieu“ zu sagen. Spätestens beim 80-jährigen Jubiläum wird wohl der letzte Choral öffentlich erklingen. Christian Otterstein zeigt sich zuversichtlich: „Bis dahin haben wir noch Einiges vor!“