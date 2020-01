Ortsbild CDU-Antrag: Am Stübbeker Ortseingang soll sich was tun

Stübbeken. Seit der Sanierung 2015 erodieren die Straßen im Stübbeken wieder. Vor allem am Ortseingang muss die Verwaltung handeln, fordert die CDU-Fraktion.

Die Waldsiedlung Stübbeken begrüßt Besucher mit einem liebevoll gestalteten Ortseingang und einem malerischen Blick auf die Einfamilienhäuser. Aber auch, und das ist kein neues Phänomen, mit Schlaglöchern, Rissen, Beulen und Wellen im Asphalt.

Zustand verschlechtert sich seit der Sanierung 2015 stetig

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn teilt die Ansicht der Siedler, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Zuletzt hatte die Stadt 2015 auf einen Antrag der Fraktion hin die schwersten Mängel an der Straße Am Dorfplatz bis zu den Kreuzungen Schwerter Straße und Siepenpad beseitigt. „Mittlerweile nehmen die Schäden an der Straße aber wieder zu und für die CDU-Fraktion ist es unabdingbar, dass der gesamte Abschnitt durch einen baulichen Eingriff saniert werden muss“, findet Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges klare Worte in dem Antrag an den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, der das Thema auf der Tagesordnung seiner nächsten Sitzung berücksichtigen soll.

Der Ausschuss tagt wieder am Mittwoch, 5. Februar, um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses.