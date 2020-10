Burckhardt Hölscher – bodenständig und menschenfreundlich

„Ich muss dringend wieder mehr Sport treiben“, sagt Burckhardt Hölscher. Er kommt gerade von einem Termin am bergigen Stübbeken und ist immer noch ein bisschen außer Atem. Und das ist er gar nicht gewohnt, denn eigentlich war Hölscher Zeit seines Lebens fit wie ein Turnschuh. „Ich war früher richtig sportinfiziert“, sagt er – vor allem vom Fußball. Ein fabelhafter Rechtsaußen muss er gewesen sein. Auf dieser Position hat er es als Jugendlicher bis in die Westfalen-Auswahl gebracht. Er wollte Sport studieren, Sportlehrer werden oder Sportjournalist. Bis ein Kreuzbandriss die Fußballträume beendete.

Für Burckhardt Hölscher, der gestern nach 34 Jahren als Gemeindepfarrer in der Letmather Friedenskirche verabschiedet wurde, ist das mit dem Sport mehr als eine ­Anekdote. Als viertes Kind in einem Pfarrhaus im dörflichen Wehdem bei Lübbecke in Ostwestfalen geboren, war er mit seinem Hang zum Fußball und damit auch mit seiner Nähe zum Fußballplatz und allem, was damit zusammenhängt, ein wenig aus der Art geschlagen. Ein typisches Pfarrerskind sei er nie gewesen, stattdessen habe er sich über den Mannschaftssport eine gewisse Sprachfähigkeit zugelegt, die es ihm erlaubt hat, mit allen Menschen, ganz gleich welcher Couleur, klarzukommen.

„Es ist mir nie schwer gefallen, auf Menschen zuzugehen“, sagt er. Und mehr noch: Der Fußball habe ihm eine gewisse Bodenständigkeit und Menschenfreundlichkeit verliehen. Und wenn Burckhardt Hölscher irgendetwas auszeichnet, was ihn in seiner Gemeinde, in ganz Letmathe und auch weit darüber hinaus zu einem außergewöhnlich beliebten Pfarrer macht, dann sind das sicherlich seine Bodenständigkeit und seine Menschenfreundlichkeit.

Das war auch immer der Mittelpunkt seiner Arbeit, sein Standbein, wie er sagt. Menschen zusammenbringen, Räume schaffen für Begegnungen. Eine wirklich fürsorgliche Kirche nahe am Menschen sein. „Gemeindearbeit ist Beziehungsarbeit“, sagt er und kommt damit sehr schnell auch zu einem Punkt, bei dem er mit der Kirche von heute hadert. Denn diese Art von Gemeindearbeit werde durch den Strukturwandel der Kirche, durch das Zurückschrumpfen und durch Stellenabbau erschwert. Die Kirche müsse aber nah am Menschen bleiben und dürfe sich nicht zurückziehen. Oft hat er auch in früheren Gesprächen anklingen lassen, dass er mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden ist, dass er es für falsch hält, Leuchttürme auf Kosten der Gemeindearbeit in der Fläche zu errichten. Darum ist für ihn auch die Stadtteilarbeit so wichtig, das aktive Mitgestalten des Lebens in Letmathe. Es geht ihm darum, den Menschen Heimat zu geben, Geborgenheit und Selbstbewusstsein – aber ohne konfrontative Abgrenzung zu anderen. Die Enge in der eigenen Gemeinde ist für ihn das Standbein. Nur damit könne man auch ein Spielbein entwickeln, das in die Weite geht, das sich ohne Berührungsängste öffnet.

Frieden und Versöhnungsind die großen Themen

Auch dieses Spielbein ist bereits tief in seiner Kindheit und Jugend verwurzelt. Burckhardt Hölscher wurde 1954 geboren – ein echtes Nachkriegskind, das zusammen mit seinen drei älteren Geschwistern glücklicherweise, wie er sagt, mit dem Vater offen über dessen Kriegserlebnisse, über Judenverfolgung und russische Kriegsgefangenschaft sprechen konnte. Friedensarbeit und christliche Versöhnung waren von jeher die großen Themen, die ihn dann auch später in seiner Arbeit als Pfarrer bewegt haben. Nach dem Theologiestudium, in dem er sich vor allem Theologen wie Dietrich Bonhoeffer genähert hat, die sich in der Nazi-Zeit bewährt hatten, führte sein erster Weg als Vikar an die deutsche evangelische Gemeinde in Paris, wo er echte Ökumene und große Offenheit erlebt hat. Und auch später in Letmathe hat er seinen Wirkungskreis immer wieder in alle Richtungen erweitert, um ganz konkret in der Partnerschaft zur Gemeinde im polnischen Jauer, die er eröffnet hat, oder in der Partnerschaft in den Kongo, die er pflegt, Friedens- und Versöhnungsarbeit zu leisten.

Als er mit all dem vor 34 Jahren begann, sah die Kirche und auch die Welt natürlich noch ganz anders aus. Staunend steht er vor dem durchgetakteten Arbeitsalltag und den veränderten Anforderungen eines Pfarrers von heute, in dem es für jüngere Kollegen auch gilt, sich abzugrenzen und Freiräume zu schaffen für Familie und Privatleben. Einen Gemeindepfarrer rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Gemeindepfarrer ist, wird es vermutlich nicht mehr geben. „Ich habe das immer so gemacht“, sagt Burckhardt Hölscher, und das sei für ihn auch als Familienvater mit drei Kindern immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. So hat er es von Zuhause mitbekommen. Es sei aber auch immer eine gewisse Belastung gewesen, vor allem am Ende, als Zahlen und Kosten wichtiger wurden, als die Geschwindigkeit und der Druck wuchsen, und als auch ein Pfarrer letztlich nur noch als Kostenträger angesehen wurde. Das Gefühl, defizitär zu sein, sei gewachsen, nicht genügen zu können und am Ende gar Menschen zu enttäuschen oder zu vernachlässigen.

Damit ist jetzt für den 66-Jährigen freilich Schluss. Ganz loslassen kann und will Hölscher aber nicht – auch weil seine Nachfolge noch nicht geregelt ist. Er ist der Motor der Partnerschaft in den Kongo und möchte da weiter mitmachen. Und er ist das Gesicht der Letmather Stadtteilarbeit und möchte hier in seinen vielen Netzwerken aktiv bleiben. Er möchte Standbein und Spielbein auch im Ruhestand behalten.