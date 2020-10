Opel Astra in Letmathe beschädigt und weggefahren

Letmathe. Mit einer Unfallflucht ist die Polizei laut ihres Berichts beschäftigt.

Ein 34-jähriger Iserlohner hatte am Freitag zwischen 21.45 und 23.55 Uhr seinen schwarzen Opel Astra auf dem Dienstparkplatz am „Aquamathe“ abgestellt. Als er zurückkehrte, entdeckte er eine großflächige Delle und mehrere Kratzer an der hinteren linken Tür. Hinweise auf einen Verursacher, der sich entfernte, ohne die Regulierung des Schadens von etwa 2000 Euro einzuleiten, gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.