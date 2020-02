Einbrecher stehlen Schmuck

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Am frühen Mittwochabend, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter laut Polizeibericht ein Fenster eines Hauses an der Kampstraße auf und stiegen ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, durchwühlten die Behältnisse und nahmen Schmuck mit. Es entstand Sachschaden an den aufgehebelten Fenstern. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Letmathe entgegen. Die Polizei bietet eine kostenfreie Beratung zum Thema Einbruchsschutz an. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise gibt es auch unter www.polizeiberatung.de.