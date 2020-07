84-Jährige Seniorin bei Einkauf in Letmathe bestohlen

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Einer 84-Jährigen ist am Dienstag an der Hagener Straße die Geldbörse gestohlen worden.

Letmathe. Eine unbekannte Frau hat am Dienstag einer Seniorin an der Hagener Straße das Portemonnaie gestohlen.

Eine 84-jährige Seniorin ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr in einem Haushaltswaren-Discounter an der Hagener Straße bestohlen worden. Eine unbekannte Täterin verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und rempelte sie leicht an, heißt es im Polizeibericht. Kurz darauf sie die Unbekannte weggegangen. Doch sie hatte das Portemonnaie der Dame entwendet.

Die Täterin wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Sie ist etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur, ein schmales Gesicht und dunkles Haar. Hinweise nimmt die Iserlohner Wache unter 02371/9199-0 entgegen.