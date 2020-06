Behinderten-Belange in Letmathe mit berücksichtigen

Solch eine öffentliche Toilettenanlage wie in Iserlohn wünscht sich der Beirat für Menschen mit Behinderungen an der Stadtspange in Letmathe.

Letmathe. Der Planungsausschuss vertagt WC-Beschluss: Die Verwaltung soll Kooperationen mit der MVG und Cafés ausloten

Für Diskussionen sorgten am Dienstagabend im Planungsausschuss die Beratungen über eine Toilettenanlage für MVG-Busfahrer und eine öffentliche WC-Anlage im Bereich der Stadtspange West. Nachdem mehrere Mitglieder angemahnt hatten, dass Belange der Menschen mit Behinderungen offensichtlich zu kurz kommen, wurde das Reizthema vertagt.

Die Verwaltung soll jetzt noch einmal mit der MVG und den Betreibern der umliegenden Cafés Möglichkeiten der Kooperation erörtern. Sowohl Harald Eufinger (Grüne), Detlev Köpke (FDP), Mathias Schumann (CDU), Helmut Baumhardt (UWG/Piraten), als auch Manuel Huff (Linke) und Volker Keitmann (SPD) baten darum, noch einmal die Möglichkeiten abzustimmen, um allen Beteiligten gerecht zu werden. Auch Karsten Meininghaus als MVG-Aufsichtsratsvorsitzender der MVG solle sich dabei einbringen.

Harald Eufinger und Mathias Schumann verwiesen auf eine Stellungnahme von Peter Martin im Vorfeld der Sitzung. Tenor: Der Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderungen zeigte sich in einem Schreiben an die Politiker enttäuscht, dass die Verwaltung empfahl, das Vorhaben der MVG zur Errichtung einer WC-Anlage für die Busfahrer zwar zu begleiten, aber von einer öffentlichen Toilette abzusehen.

Die Begründung der Stadt, bestehende andere Möglichkeiten im Umfeld sowie Kosten für Errichtung, Instandhaltung und Reinigung, wollte Peter Martin nicht akzeptieren. Er erinnerte im Gespräch mit unserer Zeitung daran, dass bei der Planung der Stadtspange West im Jahr 2015 die Errichtung einer „öffentlichen WC-Anlage“ geplant war. Mittlerweile sei das R-Café durch einen privaten Betreiber errichtet worden. Die veränderten Rahmenbedingungen nahm die Verwaltung deshalb zum Anlass, die Entscheidung über eine öffentliche WC-Anlage erneut in die Beratung zu geben.

Baurat Thorsten Grote erläuterte wie auch in der dazu erstellten Beratungsdrucksache: Die Nutzer der Stadtspange können aktuell direkt gegenüber als Kunden des bestehenden Cafés dort die Toilettenanlagen nutzen (Entfernung 390 Meter). Nicht-Kunden können zudem die bestehenden öffentlichen Toiletten in der Hagener Straße (Entfernung 390 Meter) nehmen. Außerdem verwies Thorsten Grothe auf Toiletten im Bahnhof Letmathe (600 Meter entfernt) und in der Letmather Zweigstelle der Bücherei (300 Meter).

Arbeitsrechtliche Gründe erfordern separates Örtchen

Der Bereich der Stadtspange sei überdurchschnittlich mit öffentlich nutzbaren WC-Anlagen versorgt, so Grote. Gespräche mit der MVG ergaben, dass die geplante WC-Anlage für deren Busfahrer aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich sein könne. Für eine öffentliche Nutzung seien separate Toiletten erforderlich. „Wir werden niemals eine flächendeckende Infrastruktur für Toiletten haben“, erklärte Grote.

Dazu erklärt Peter Martin: „Die von der Stadt in der Drucksache bezeichneten WC-Anlagen gab es auch schon, als der Beschluss gefasst wurde. Aber die sind ja natürlich nur eben um die Ecke. Nach Haus Letmathe muss ich zwei Straßen kreuzen, in Richtung Polizei die Treppen hoch sonst ist es weiter. Aber was sind denn mal eben 300, 390 oder 600 Meter für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Rollatoren, Mütter mit Kinderwagen mit eventuell mehr als nur einem Kind, eben jene, die nicht mal eben so diese Distanzen überwinden können und eine Notdurft verspüren? Das ist nicht zu schaffen.“

Peter Martin bietet den Politikern eine Rollstuhltour für einen Selbstversuch an. FDP-Ratsherr Köpke, der an so einer Tour teilgenommen hat, empfahl den Ausschussmitgliedern, sich vor Ort einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Peter Martin appelliert: „Wir vom Beirat für Menschen mit Behinderung bitten Sie daher wie es auch schon beschlossen wurde, für die Errichtung der WC-Anlage zu stimmen. Das beste Beispiel steht auch schon An der Schlacht in Iserlohn, in Letmathe kann man das mit Extra-Kabine für die Fahrer der MVG ergänzen.“ Die WC-Anlage in Iserlohn sei aktuell allerdings wegen Vandalismus gesperrt, bedauert Martin im Gespräch mit unserer Zeitung.