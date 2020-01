Letmathe. Polizei am Wochenende einige Male gefragt

Bargeld aus geparkten PKW gestohlen

Einem Pkw-Fahrer wurde in der Nacht zum Sonntag die Geldbörse aus dem Handschuhfach seines Pkw gestohlen. Als der Fahrer am Sonntag gegen 10 Uhr zu dem an der Ernststraße geparkten blauen Corsa zurückkehrte, waren sämtliche Scheiben heruntergelassen und die Geldbörse verschwunden. Das Portemonnaie wurde später in der Nähe auf dem Gehweg gefunden, allerdings ohne Bargeld.

Zwischen Neujahr und vergangenen Freitagabend erbeutete ein Dieb an der Uhlandstaße ein Mountainbike der Marke Bulls. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer in einer Großraumgarage gesichert. Es ist blau, weiß und schwarz. Am Rahmen standen die große Zahl „29“ sowie die Aufschrift Sharptail.

Zwischen dem 26. Dezember und dem vergangenen Freitag sind Unbekannte in Büro- und Lagerräume einer Firma an der Oeger Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten unter anderem Bargeld, ein Fernsehgerät und einen Tablet-Computer. Hinweise bitte unter 02371/9199-0 an die Polizei.