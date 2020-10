Die Sanierung des Außenbereichs am Städtischen Saalbau schreitet voran.

Sanierung Bald kann am Saalbau in Letmathe wieder geparkt werden

Letmathe. Die Außensanierung schreitet voran. Beleuchtung, Sichtschutzwände und Pflanzen fehlen noch. Und es gibt eine Überraschung.

Der neue Außenbereich am Städtischen Saalbau nimmt Gestalt an. Gerade werden mit Hilfe von Radladern und Hebegeräten steinerne Bodenplatten eingesetzt, auf deren Lieferung das Team von Architekt Frank Göcking vom Büro Brill & Göcking einige Zeit warten musste – die Corona-Pandemie hatte Verzögerungen verursacht. „Jetzt sind alle da. In etwa zwei Wochen müssten wir außen fertig sein“, schätzt der Architekt.

Das neue Umfeld soll sich nach der Sanierung sehen lassen könnten, deshalb ist das eine oder andere ästhetisch wertvolle Detail vorgesehen. In den Fugen zwischen den Bodenplatten werden zum Beispiel noch Strahler installiert, die nach Einbruch der Dunkelheit zusätzlich zu der übrigen Beleuchtung für eine helle, einladende Atmosphäre sorgen sollen.

Nachdem endlich alle Bodenplatten geliefert worden sind, werden diese nun platziert. Die Schranken stehen bereits. Foto: Alexander Barth / IKZ

An der äußeren Begrenzung des Geländes werden noch Sichtschutzwände installiert. „Es wird auch Sitzgelegenheiten geben“, verspricht Frank Göcking stabile Konstruktionen aus Beton und Holz. Um die leblosen Flächen aufzulockern, soll am Ende auch noch etwas Grün ergänzt werden, neben Pflanzbeeten werden auch drei neue Bäume gepflanzt. „Welche genau, das müssen wir noch festlegen“, erklärt der Architekt.

Bereits aufgebaut und funktionstüchtig sind die Schrankenanlagen, die nach Fertigstellung eine effiziente Steuerung des Parkplatzes ermöglichen sollen. Auf der im Vergleich zu vorher verkleinerten Fläche soll man wie gewohnt kostenfrei sein Auto abstellen dürfen, nur wenn es Veranstaltungen erfordern wird sich die Einfahrtschranke ab einem bestimmten Zeitpunkt vorher nicht mehr öffnen. „Verlassen kann man den Parkplatz aber immer“, greift Göcking möglichen Bedenken zuvor. Veranstalter und Mitarbeiter gelangen mit einem vierstelligen Nummerncode zu den Stellplätzen, wenn diese für die Allgemeinheit gesperrt sind.

Am Gebäude werden noch einige abschließende Arbeiten und Nachbesserungen vorgenommen, sagt Frank Göcking. Dazu zählt zum Beispiel die technische Vorrichtung, mit der sich der Saal bei starker Sonneneinstrahlung oder für Leinwandvorführungen abdunkeln lassen wird. Außen ist noch Putz abzuschlagen – eine spontane Entscheidung, wie der Architekt berichtet: „Als wir die Fensteröffnungen gemacht haben, ist außen Putz abgeplatzt und man konnte die alte Backsteinwand sehen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir zusammen beschlossen haben, es so zu lassen und den restlichen Putz auch noch abzunehmen.“