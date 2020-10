Bahnstrecke Letmathe-Iserlohn ab Samstag gesperrt

Letmathe/Iserlohn. Wegen Hangsanierungsarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Letmathe und Iserlohn von morgen bis zum 25. Oktober gesperrt.

Im Zeitraum von Samstag, 10. Oktober (2.15 Uhr), bis Sonntag, 25. Oktober (6 Uhr), ist die Strecke zwischen Letmathe und Iserlohn aufgrund von Hangsanierungsarbeiten durch die DB Netz AG gesperrt. Aus diesem Grund entfallen im angegebenen Zeitraum die Fahrten der Linien RE 16 sowie RB 91 von Abellio auf diesem Streckenabschnitt. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Letmathe Bahnhof Letmathe-Dechenhöhle, Stadtbahnhof Bussteig 1D. Auf den Abschnitten Siegen Hbf bis Letmathe sowie Letmathe bis Hagen bzw. Essen Hbf verkehren beide Linien nach Regelfahrplan. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Der aktuelle Fahrplan ist auch online unter www.abellio.de/nrw abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG vor der geplanten Fahrt über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und gegebenenfalls Ersatzverkehre zu informieren.