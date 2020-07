Bäckerei-Prozess Letmathe – Unfall oder versuchter Mord?

Die 4. Große Strafkammer am Landgericht Hagen befasst sich seit Mai mit der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse des 18. November in der Bäckerei an der Hagener Straße.

Letmathe/Hagen. Während im Bäckerei-Prozess immer neue Hintergründe bekannt werden, ist der Hauptvorwurf weiter ungeklärt.

Montagvormittag im Saal 201 des Landgerichts Hagen: Die 4. Große Strafkammer vernimmt in der letzten Sitzung im Juli weitere Zeugen im Letmather Bäckerei-Prozess. Die Angeklagte Claudia K. (48) aus Hemer muss sich wegen Unterschlagung und versuchten Mordes verantworten. Im Zuschauerraum sitzen sowohl ihre Angehörigen als auch die der schwer verletzten 19-jährigen Maria (Name geändert) aus Altena. Viele von ihnen wirken erschöpft – nicht nur die Ereignisse im November und deren Folgen, auch die juristische Aufarbeitung des Falls zehrt seit Mai an den Nerven derer, die persönlich betroffen sind.

Der augenscheinliche Gemütszustand der Angeklagten hat sich seit Prozessbeginn nicht verändert: Mimik und Körpersprache der ehemalige Bäckerei-Filialleiterin drücken Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Scham und Selbstaufgabe aus, immer wieder fließen Tränen. Nach ihrer Verhaftung ist sie offenbar für mehrere Wochen stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden, wie eine Ärztin aussagt, die heute als Zeugin geladen ist. Sie spricht von einer schweren Depression und einer Therapie, im Rahmen derer die 48-Jährige auch medikamentös behandelt werde.

Angeklagte in Behandlung wegen schwerer Depression

Sie selbst habe die Angeklagte nicht persönlich behandelt, sagt die Medizinerin aus, referiert aber kurz, was diese zum Vorfall berichtet haben soll: Es ist die Version, in der Maria erschrocken und in ihr Messer gestürzt sein soll, mit dem Claudia K. eigentlich Kartons hätte zerkleinern wollen. Zusammen mit „vielen Sorgen“, die die 48-Jährige bereits umgetrieben hätten wie finanzielle Probleme und die Trennung von ihrem Lebensgefährten sei dies schließlich der Auslöser für die psychische Erkrankung gewesen. Eine mögliche Suchterkrankung im Zusammenhang mit Glücksspiel sei laut Krankenakte nicht Thema gewesen, entgegnet die Ärztin auf eine Frage der Vorsitzenden Richterin Heike Hartmann-Garschagen.

Die als Sachverständige geladene Zeugin – die Angeklagte hat zugestimmt, ihre behandelnden Ärzte für den Prozess von der Schweigepflicht zu entbinden – windet sich bei ihrer Aussage ein wenig. Sie sage nur ungern aus, schließlich stehe sie „eigentlich auf der anderen Seite“, erklärt sie dem Gericht. Die Vorsitzende sieht sich daraufhin zu einer Belehrung genötigt: „Wir stehen auf keiner Seite. Es geht darum, objektiv herauszufinden, was passiert ist“, betont sie die Aufgabe und die Neutralität der Kammer.

Auch wenn für manche Beobachter längst feststehen mag, was sich im November an der Hagener Straße zugetragen hat, ist der Gegenstand der Verhandlung alles andere als trivial. Fest steht nur, dass Claudia K. ihre frühere Kollegin Maria am 18. November 2019 mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat und dass die Tageseinnahmen der Filiale vom 11. und 15. November verschwunden sind. Die Unterschlagung der insgesamt knapp 2000 Euro soll die 48-Jährige bei polizeilichen Vernehmungen indirekt eingeräumt haben, sagt am Montag ein an den Ermittlungen beteiligter Kriminalbeamter aus.

Was zunächst fehlt, ist ein Mordmotiv. Die Angeklagte habe versucht, den Diebstahl ihrer Kollegin in die Schuhe zu schieben und habe sie töten wollen um zu verhindern, dass man ihr auf die Schliche kommt, sagt die Staatsanwaltschaft. Als Zeugen geladene Mitarbeiter der Bäckerei-Kette waren sich zumindest teilweise sicher, dass die Unterschriften auf den Quittungen der fraglichen Wochentage für das mit dem Geldtransport betraute Security-Unternehmen gefälscht seien – die 19-Jährige, deren Name dort steht, unterschreibe ganz anders.

Am 11. und 15. November soll Claudia K. auf eigene Initiative hin Maria von der Spätschicht nach Hause gefahren haben, obwohl sie selbst keinen Dienst hatte. Was die 19-Jährige damals als Fürsorge ihrer Vorgesetzten deutete, könnte die Angeklagte für ihre Zwecke genutzt haben – davon scheint jedenfalls die Staatsanwaltschaft auszugehen. Kurzfristige Änderungen der Dienstpläne durch Claudia K. sollen Teil ihres Plans gewesen sein, den Verdacht auf die 19-Jährige zu lenken.

Als der Verlust der „Safebags“ (Plastikverpackungen für das Bargeld) wenige Tage nach dem 18. November in der Unternehmenszentrale bemerkt wurde, fiel der Verdacht tatsächlich zunächst auf Maria, die der Polizei gegenüber später heftig abgestritten haben soll, Geld eingesteckt zu haben. In der Sitzung am Montag ist erstmalig die Rede davon, dass Claudia K. dahingehend nicht unbelastet sein soll: 2017 habe sie bei ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Betreiber einer Spielhallen-Kette, 2300 Euro aus der Kasse entnommen und nicht wieder eingezahlt.

Claudia K. soll schon früherGeld unterschlagen haben

„Sie hat ihren Fehler offenbar selbst bemerkt“, berichtet eine als Zeugin geladene Mitarbeiterin aus der Personalabteilung des Betriebs: Claudia K. habe sich zur Rückzahlung verpflichtet und kurz darauf gekündigt. Während ihrer Beschäftigung in dem Casino soll sie sich zur Filialleiterin weiterqualifiziert haben. Als Grund für den „Kredit“ habe sie Finanzhilfe für eine Freundin angegeben, so die Zeugin.

Mit den Aussagen, Kartons beziehungsweise Efeu schneiden zu wollen, stehen in dem Verfahren zwei Erklärungen des mutmaßlichen Unfalls im Raum, die Claudia K. angeführt haben soll, wobei die Efeu-Variante häufiger zitiert worden ist. Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen, so ein Beamter am Montag, habe die Karton-Variante kaum eine Rolle gespielt. Die Kammer hat bislang keine Hinweise darauf gefunden, dass sich in dem Abstellraum Kartons befanden.

Zwei Polizeibeamte berichten außerdem von der Durchsuchung der Wohnung in Hemer, in der die Angeklagte zusammen mit ihrem 25-jährigen Sohn lebte; ihr 56-jähriger Ex-Partner wohnte auf einer anderen Etage im selben Haus. Die Wohnung habe verwahrlost gewirkt, berichten die Beamten, beide beschreiben den Zustand als „desolat“, von verstreut liegenden Kleidungsstücken und Pizzakartons ist die Rede. Hinweise auf einen hohen Medikamenten- oder gar Drogenkonsum habe die Durchsuchung nicht ergeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die aktuellen Schulden von Claudia K. im Bereich von 20.000 Euro liegen, diese Summe schätzen sie jedenfalls mit Blick auf sichergestellte Kontoauszüge.

In Vernehmungen immer wieder Unschuld beteuert

Die 48-Jährige brauchte demnach Geld, aber war sie bereit dafür zu töten? „Das hat sie von Anfang an abgestritten und gebetsmühlenartig wiederholt, es sei ein Unfall gewesen“, berichtet der Kriminalbeamte, der Claudia K. mit dem Tatvorwurf konfrontierte. Dabei sei die Angeklagte hoch emotional gewesen, habe teilweise gestottert oder wirr berichtet. Sie habe sich nicht genau erinnern können, wie das Messer in den Körper der 19-Jährigen oder wieder herausgekommen ist. „Sie ist aber aufgestanden und hat vorgemacht, wie sie mit der einen Hand einen Besen beiseite stellen wollte, während sie in der anderen das Messer hielt und die Geschädigte erschrak. In einer Art gegenläufiger Bewegung soll es dann zu dem Unfall gekommen sein“, gibt der Beamte zu Protokoll.

Das Messer, so habe sie erklärt, habe sie regelmäßig von zu Hause in die Bäckerei mitgenommen, da sie Probleme mit dem Handgelenk habe und ein schärferes Werkzeug zum Stutzen des Efeus benötigt hätte. Vor Gericht schweigt Claudia K. bislang zu den Vorwürfen. Mit der Frage, was wirklich in der Bäckerei geschah, wird sich die Kammer am 3. August weiter befassen.