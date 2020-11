Oestrich. Die Polizei bittet um Hinweise auf Autoknacker, die in der Nacht auf Montag in Oestrich unterwegs waren.

Diebe haben in der Nacht auf Montag Am Baumberg zugeschlagen. Laut Polizeibericht öffneten die unbekannten Täter einen dort geparkten schwarzen 3er BMW und demontierten den Fahrerairbag sowie das Autoradio. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Am Baumberg etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Letmathe in Verbindung setzen.