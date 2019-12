Aufnahme von Evakuierten sagt nichts über Hospital-Zukunft

Für nicht geringe Verwunderung hat eine Mitteilung gesorgt, die der Märkische Kreis am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach soll das Marienhospital im Januar wieder in Betrieb genommen werden – allerdings nur vorübergehend und nicht im Regelbetrieb. Was steckt dahinter?

Die überraschende Ankündigung hat ihre Ursache in Dortmund, genauer im Klinikviertel der Ruhrgebietsmetropole. Eine in den letzten Monaten vorgenommene, routinemäßige Untersuchung des dortigen Erdbodens im Vorfeld anstehender Bautätigkeiten hat einen alarmierenden Befund zum Ergebnis: An drei Stellen vermutet der Dienst für Kampfmittelbeseitigung der Bezirksregierung Arnsberg Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, deren Sprengladungen nicht detoniert sind.

Komplikationen durch Kliniken im Bedrohungsradius

Die Neutralisierung der Blindgänger, die am Sonntag, 12. Januar, beginnen soll, wird eine der aufwendigsten Entschärfungsaktionen in der Geschichte Dortmunds. Bis zu 14.000 Menschen müssen dann ihre Wohnungen verlassen – eine Herausforderung, die die Stadt in der Vergangenheit schon mehrfach bewältigt hat: In den Stadtteilen Hörde und Hombruch etwa mussten vor wenigen Jahren mehr als doppel so viele Anwohner in Sicherheit gebracht werden.

Dieses Mal ist die Sache allerdings mit einer besonderen Komplikation verbunden: Die beiden größten Krankenhäuser Dortmunds, das städtische Klinikum und das St.-Johannes-Hospital, liegen ebenso im Bedrohungsradius der Fliegerbomben wie eine Kinderklinik und zwei Seniorenheime. Um die große Zahl der Patienten für die Zeit der Evakuierung angemessen unterbringen zu können, müssen sich umliegende Städte beteiligen. Um auf die außergewöhnliche Situation zu reagieren, ist der Krisenstab der Stadt Dortmund zusammengetreten und arbeitet mit der Bezirksregierung zusammen; auch im Märkischen Kreis ist ein Teil des für Krisensituationen vorgesehenen Gremiums aktiv geworden.

Behelfsklinik nimmt keine Notfallpatienten auf

In den Fokus der gemeinsamen Überlegungen ist auch das Letmather Marienhospital gerückt – zwar ist das Haus geschlossen, das Erdgeschoss vernagelt und ein Teil der medizinischen Ausrüstung längst abtransportiert. Mit einem vertretbaren Aufwand jedoch, glauben die Verantwortlichen, kann das Krankenhaus provisorisch noch einmal flott gemacht werden.

114 Patienten sollen unter der Ägide des städtischen Klinikums Dortmund nach Letmathe transportiert werden, voraussichtlich ab Donnerstag, 9. Januar. Mit eigenen Mitteln sollen ausreichend Personal und Infrastruktur bereitgestellt werden, um die Patienten bis Dienstag, 14. Januar, im ehemaligen Marienhospital zu versorgen. Insgesamt gehen die Verantwortlichen von rund 400 Patienten aus, die verlegt werden müssen.

Der Transport wird ein Mammutprojekt, das die zuständigen Planer noch intensiv beschäftigen wird. Der zusätzliche Personalbedarf dürfte zumindest teilweise mit eigenen Kräften gedeckt werden, die freiwillig außerplanmäßig ihren Dienst antreten, deutete eine Sprecherin des Dortmunder Klinikums gegenüber unserer Zeitung an. Grundsätzlich sei man mit den Herausforderungen einer Evakuierung vertraut. Details zum Ablauf sollen Anfang Januar im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Der Märkische Kreis kündigt an, für den Hin- und Rücktransport der Patienten einen „Meldekopf mit Führungsmitteln“ am ehemaligen Marienhospital einzurichten.

Als positives Signal für eine dauerhafte Wiederaufnahme des Klinikbetriebs in Letmathe sollte die Maßnahme nicht gedeutet werden. Für heimische Patienten bietet die Nutzung des Hauses als Provisorium keinerlei Vorteil – wie der Märkische Kreis ausdrücklich betont, ist eine Versorgung anderer Patienten als derer, die vorübergehend aus Dortmund verlegt werden, genau so wenig vorgesehen wie eine Aufnahme von Notfällen. Die Zukunft des am 31. Oktober geschlossenen Krankenhauses ist ungewiss, ein diesbezüglicher Antrag der SPD-Ratsfraktion hat auf der Tagesordnung der letzten diesjährigen Ratssitzung keine Berücksichtigung mehr gefunden.