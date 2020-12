Auch ohne Bücherei Lesestoff bekommen

Grüne. Büchertische in der Kirche

Die Herz-Jesu-Gemeinde in der Grüne schließt ihre Bücherei aufgrund der aktuellen Corona-Situation mit sofortiger Wirkung. Auf guten Lesestoff brauchen die Nutzer über die Feiertage jedoch nicht zu verzichten. In der Kirche stehen Büchertische für Erwachsene und Kinder. Dort liegen viele gute Bücher, die einen neuen lesenden Eigentümer suchen. Auch in den kommenden Wochen werden diese Tische regelmäßig neu bestückt. Die Herz-Jesu-Kirche ist täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Selbstverständlich werden alle entliehenen Medien automatisch über die Schließzeiten der Bücherei hinaus verlängert.