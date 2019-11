Letmathe. In der Weihnachtszeit wartet Letmathe mit Angeboten auf, die die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit bedienen sollen – aber auch Neues bieten.

An der Lenne wird es christlich, besinnlich und traditionell

In der Adventszeit soll Weihnachtsfans an der Lenne genau das geboten werden, was sich viele wünschen: traditionelles Programm, das den christlichen und besinnlichen Charakter des Festes betont. Am 1. Dezember öffnet der Weihnachtstreff der Werbegemeinschaft auf der Hagener Straße, hier gibt es 25 Sitzplätze, Glühwein und später auch Weihnachtsbäume zu kaufen, kündigt der 2. Vorsitzende Rainer Großberndt an. Beim Schmücken der Innenstadt soll ein klassisches rot-weißes Farbschema Anwendung finden: nicht zu überladen, nicht zu modern.

Opulentes Bach-Oratorium lockt in die Friedenskirche

Keine Experimente, lautet die Devise. Was nicht heißen soll, dass es nichts Neues gäbe. Neben altbekannten Höhepunkten wie dem ökumenischen Eröffnungskonzert, dieses Jahr im sanierten Kiliansdom mit Kolpingjugendorchester, Gospelchor und der brasilianischen Sopranistin Christina Piccardi, hat Kantor Dr. Wolfgang Besler ein besonderes Schmankerl im Angebot: Drei Teile des opulenten Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach werden in der Friedenskirche zu hören sein. „Als wir noch einen zweiten Aufführungsort suchten, lag es nahe, bei der Friedenskirche zu fragen. Wir haben viele Letmather im Chor, der Motettenkreis ist in Dröschede gegründet worden“, betont Besler die Verbindungen zur Lenne, an denen auch Pfarrer Burckhardt Hölscher seinen Anteil habe.

Info Volles Programm in der Weihnachtszeit 1. bis 31. Dezember: Weihnachtstreff der Werbegemeinschaft vor der Sparkasse. 6. Dezember: Der Nikolaus und Engel kommen in die Innenstadt. 6. Dezember, 17 Uhr: Ökumenisches Eröffnungskonzert im Kiliansdom mit Kolpingjugendorchester, Kolpingchor und Gospelchor der Friedenskirche. 6. bis 8. Dezember und 13. bis 15. Dezember: Weihnachtsmarkt Haus Letmathe, Freitag 17-22 Uhr, Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 14-21 Uhr. An den ersten fünf Tagen Märchen von Frau Holle. 8. Dezember, 18 Uhr, Friedenskirche: Weihnachtsoratorium von Johann S. Bach, Teile 1, 3, und 6, mit Märkischer Motettenkreis, Neues Bach-Collegium NRW, Leitung Dr. Wolfgang Besler. 15. Dezember, 16 Uhr: Abschlusskonzert des Musikvereins der Kolpingsfamilie zum Ende der Weihnachtsmarkttage. 15. Dezember, 18 Uhr, Freitreppe am Haus Letmathe: Das F riedenslicht aus Bethlehem kommt an und wird ausgesegnet. Zur „Höhlenweihnacht“ lädt die Dechenhöhle ein am 15., 22., 24., 25. und 26. Dezember, jeweils 13.30 bis 16 Uhr, außer an Heiligabend (11-17 Uhr).

Die Solisten seien schon zwei Jahre im Voraus verpflichtet worden: Romy Petrick Sopran), Sonja Koppelhuber (Alt), Marcel Reijans (Tenor) und Sebastian Noack (Bass) sollen zusammen mit dem Märkischen Motettenkreis und dem Neuen Bach-Collegium NRW für einen festlichen Ohrenschmaus sorgen. „Die Teile eins und drei erzählen die Weihnachtsgeschichte, mit dem sechsten geben wir schon einen Ausblick auf die Zeit nach Weihnachten“, begründete er die Auswahl.

Haus Letmathe wird mit dem hier beheimateten Weihnachtsmarkt wie gewohnt zu einem märchenhaften Ort, wenn Frau Holle nach dem Glockenschlag des Doms Geschichten erzählt und es kräftig schneien lässt. Die Angebote an den Buden seien handverlesen, betont Rainer Großberndt, der Schwerpunkt liege auf heimischen Händlern und Kunsthandwerkern. Der Nikolaus, der dort täglich gegen 18 anzutreffen ist, soll wieder traditionell mit Bischofsmütze ausgerüstet sein.

Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ werden christliche Pfadfinder wieder eine Flamme aus Betlehem vom Dortmunder Flughafen abholen und zum Haus Letmathe bringen, wo das Licht am 15. Dezember ausgesegnet wird. Zuvor dürfen sich Musikfreunde auf den Abschluss der Weihnachtsmarkttage mit der Konzertband des Musikvereins der Kolpingsfamilie Letmathe freuen.