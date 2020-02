Letmathe. Der Vortrag über den Kongo im Rahmen des Seniorenfrühstücks beginnt um 10 Uhr.

Änderung im Ablauf des Seniorenfrühstücks

Der Seniorenbeirat der Stadt Iserlohn lädt, wie bereits berichtet, am Freitag, 7. Februar, zum Seniorenfrühstück in den „Bahnsteig 42“ ein. Jedoch hat sich eine kleine Änderung im Ablauf ergeben: Von 9 bis 10 Uhr wird gefrühstückt. Anschließend beginnt dann der Vortrag „Das Schulgebäude steht – Kongo 2019“ von Hans Zimmermann, der von seinem zweiten Besuch in Zentralafrika berichtet. Die Teilnahme ist kostenfrei.