Abschluss von „Ein Stück vom Himmel“

Letmathe. Die Predigtreihe „Ein Stück vom Himmel – Sundays for Future“ endet am Sonntag, 8. März, um 10.15 Uhr mit dem Abschluss-gottesdienst in der Friedenskirche.

Mit der gemeinsamen Predigtreihe, die Anfang Februar gestartet ist, haben die evangelischen Kirchengemeinden in Letmathe, Oestrich, Dröschede,auf dem Roden und in Dahlsen die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt gestellt. Der Gottesdienst am Sonntag steht unter dem Thema „Beziehungsfeiern (Gebet)“. Es predigt Pfarrerin Birgitt Johanning.