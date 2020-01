A 46 bei Letmathe: Lärmschutzwände bergen Solarpotenzial

Könnte man nicht die Lärmschutzwände entlang der Autobahn mit Solarzellen zupflastern und so Unmengen von Ökostrom erzeugen? Dazu hat die heimische CDU am Donnerstag einen Antrag an den Haupt- und Personalausschuss der Stadt Iserlohn gestellt.

Es klingt wie eine von diesen Ideen, die für Laien zunächst völlig naheliegend erscheinen, die Fachleute jedoch im Handumdrehen mit Gegenargumenten demontieren. Das Grundproblem ist schließlich simpel: Im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen fehlen Flächen für Photovoltaikanlagen, die hinreichend Tageslicht abkriegen. Fährt man auf der Autobahn an den teilweise kilometerlangen und mehrere Meter hohen Wänden vorbei, drängt sich die Frage geradezu auf. Warum eigentlich nicht?

Entlang der A 46 bei Letmathe stehen etwa 2500 Meter Lärmschutzwand zur Verfügung, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Reiner Timmreck bei einem Ortstermin mit zahlreichen Vertretern der CDU-Ratsfraktion sowie Stadt- und Ortsverbänden: „Ein Vorteil hier bei uns ist die tolle Südausrichtung. Der Ost-West-Verlauf der Lärmschutzwände birgt enormes Potenzial, soweit diese nicht verschattet sind.“ Dass dieses Potenzial bislang ungenutzt geblieben ist, hat vor allem einen ganz profanen Grund – die finanzielle Größenordnung eines solchen Vorhabens übersteigt, was eine Stadt wie Iserlohn ohne Weiteres stemmen kann, denn es geht um Millionen.

Für die Vorstellung der Projektidee gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführer Reiner Timmreck (li.) nahmen sich Vertreter aus allen Ebenen der heimischen CDU Zeit. Foto: Alexander Barth / IKZ

Im Jahr 2020 jedoch stellt sich die Situation anders dar, informiert Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges: „Mithilfe von Mitteln aus Förderprogrammen des Bundes könnte die Stadt ein solches Projekt realisieren. Damit würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.“ Tigges meint damit die gleichzeitige Verbesserung der Schallisolation durch den Neubau der zum Teil in die Jahre gekommenen Wandelemente. Diese lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Die grünen Lärmschutzwände stammen aus der Zeit nach dem Autobahnbau und haben um die 40 Jahre auf dem Buckel, die blauen sind erst in den letzten Jahren installiert worden. An vorhandene Wände Solarzellen zu schrauben, so einfach dürfte es nicht werden. „Die Standfestigkeit der Wände müsste dazu erst geprüft werden“, räumt Fabian Tigges ein.

Die Stadt kann hier zudem nicht unmittelbar Einfluss nehmen, denn die Lärmschutzanlagen gehören und werden gewartet vom Landesbetrieb Straßen NRW. Eine Sprecherin brachte auf IKZ-Anfrage noch eine andere Hürde ins Spiel: „Wir müssen regelmäßige Bauwerksprüfungen vornehmen. Mit aufgesetzten Photovoltaikplatten wäre das nicht mehr möglich.“ Das sei einer der Gründe, weshalb es in ganz NRW bislang keine solche Anlage gibt. Also doch nur ein Wunschtraum?

Ein Blick nach Bayern zeigt, dass es möglich ist, und zwar an der A 3 bei Aschaffenburg und an der A 94 bei Töging und Neuötting. Die Beispiele sind in unterschiedlichen Varianten ausgeführt, die einen Lösungsweg aufzeigen: Statt Solarpanele auf vorhandenen Wänden anzubringen, fungieren diese selbst als Lärmschutzelemente und wurden dazu hinreichend stabil und mit geeigneten schalldämmenden Materialien konstruiert.

Ein Millionenprojekt, das sich bezahlt machen würde

Das ist nicht billig: 3,25 Millionen Euro hat etwa die nur 900 Meter lange Anlage bei Aschaffenburg gekostet. Die gute Nachricht verkündet Fabian Tigges: „Die Stadt hat davon nur etwa 500.000 Euro getragen, der Rest konnte mit Fördergeldern finanziert werden.“ Wie sich eine solche Investition für Iserlohn bezahlt machen könnte, rechnet Reiner Timmreck vor: „Würden wir die zweieinhalb Kilometer komplett nutzen, dürfte die so genannte Peak-Leistung bei ungefähr zwei bis drei Megawatt liegen. Etwa tausend Haushalte ließen sich damit versorgen.“ Die Stadtwerke wären in jedem Fall für die Anschlüsse und die Einspeisung des Stroms zuständig, den Auftrag für Bau und Betrieb müsste die Stadt in dieser Größenordnung aber wohl europaweit ausschreiben.

„Natürlich würden wir uns freuen, wenn es gelingt, die Stadtwerke maßgeblich mit ins Boot zu holen“, betont der Letmather CDU-Ortsunionsvorsitzende Karsten Meininghaus. Die nächste Sitzung des Haupt- und Personalausschusses ist für Dienstag, 4. Februar, um 17 Uhr im Ratssaal angesetzt.