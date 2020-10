50 Tonnen schwere Oeger Gleisbrücke schwebt über der Lenne

Letmathe. Die Gleisbrücke am Lenneufer in Letmathe ist nunmehr nach fast 100 Jahren Geschichte. Aktion mit 500-Tonnen-Kran verläuft reibungslos

Nur etwa zehn Minuten dauerte der Höhepunkt eines ganztägigen Schauspiels: Gegen 15.50 Uhr schwebte am Montag der 33 Meter lange und rund 4,50 Meter breite Überbau der alten Oeger Gleisbrücke hoch über der Lenne in den Uferbereich ein – alles am Haken eines mit den Anbauten 350 Tonnen schweren Autokrans (Tragkraft bis 500 Tonnen). So ist nun alles dafür bereitet, damit unter der Regie der Essener Firma Bergfort das rund 50 Tonnen schwere Brückenbauteil zerlegt und zum Einschmelzen abtransportiert werden kann.

Abriss der Gleisbrücke in Letmathe Abriss der Gleisbrücke in Letmathe

Beengter Platz ist eine besondere Herausforderung

Für diese zehn auch für Zuschauer atemberaubenden Minuten waren harte Vorarbeiten notwendig. Bereits um 6 Uhr rückte der Autokran an. Es war schon haarig, das tonnenschwere Monster überhaupt in Position zu bringen. „Wir bauen den Kran hier bestimmt nicht auf einem Fußballfeld auf“, sagte der Projektleiter der Kranfirma Schares, Erich Reichmann, mit Blick auf die beengten Platzverhältnisse. Ein zweiter kleinerer Autokran war im Einsatz, um die 28 Meter lange „Wippe“ auf dem Hauptausleger des Krans zu installieren. Diese „Wippe“ vergrößerte nicht nur die Reichweite des Krans, sondern sorgte bei den späteren Aktionen für besondere Beweglichkeit in alle Himmelsrichtungen.

Arbeiter ziehen an Seilen, um das Brückenbauteil um 90 Grad zu drehen, bevor es am Ufer abgelassen werden kann. Foto: Michael May / IKZ

Um 14 Uhr, also nach acht Stunden, war der Kran einsatzbereit und auch vergleichsweise schnell mit den vier Hebeketten am Einsatzort eingeschwebt. Mitarbeiter der Firma Bergfort mit Bauleiter Stephan Caico kletterten nun unter den Augen von Firmengründer Hermann Bergfort auf den Überbau der Brüche, um die Hebeketten einzuhängen. Nun kam auch ein Schneidbrenner zum Einsatz, um zwei große Rohrleitungen im Bereich der Aufhängungspunkte zu durchtrennen. Funken zischen durch die Luft, um schließlich in der Lenne zu erlöschen. Notwendig ist die Aktion, damit die Hebeketten eng an den Hauptträgern des Überbaus anliegen können. Die Arbeiter müssen dabei sorgfältig über die alten hölzernen Eisenbahnschwellen balancieren. Um 15.20 Uhr werden die Ketten erstmals gespannt, die 50 Tonnen schwere Stahlkonstruktion beginnt sich zu bewegen, teils ruckelt es kräftig. Am Ufer auf Seite der Eisenbahnlinie hakt es aber noch. Nochmals kommt der Schneidbrenner zum Einsatz, dann kann es losgehen.

Die eigentliche Hebeaktion und das Einschweben des Überbaus laufen samt einer Drehung um 90 Grad absolut reibungslos – immer knapp vorbei an Bäumen und Astwerk. Ein Lob gab es auch für den städtischen Bauleiter Alexander Sprung. Der hatte das Gewicht des Brückenteils grob mit 50 Tonnen Gewicht berechnet. Und am Ende standen auch auf der Anzeige des Hightechkrans 50 Tonnen.

Im Vorfeld waren bereits weitere Elemente der Gleisbrücke zurückgebaut worden, sie standen dem geplanten Bau eines Radweges im Weg. Und dann hatten sich obere und untere Wasserbehörde gewünscht, dass auch der eigentliche Brückenschlag über die Lenne zurückgebaut wird, dem ist die Stadt Iserlohn, die das an die Lenne grenzende Grundstück erworben hatte, nun nachgekommen.