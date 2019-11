Aus einer Bäckerei an der Hagener Straße in Letmathe wurde die Polizei zu einem Einsatz gerufen. Eine Frau wurde von dort mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit Messer: 19-Jährige in Letmathe schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr sind Polizei und Rettungskräfte in eine Bäckerei-Filiale an der Hagener Straße gerufen worden. Dort lag eine 19-jährige Altenaerin, Mitarbeiterin des Geschäfts, am Boden, nachdem es zuvor nach IKZ-Recherchen zu einem tragischen Unfall gekommen war.

Demnach war es beim Auspacken von Kartons zu dem tragischen Geschehen gekommen. Eine Mitarbeiterin hatte mit einem großen Messer einen Karton öffnen wollen. Direkt neben ihr stand die junge Kollegin, die vermutlich durch ein Erschrecken vor einer Spinne zu einer abrupten Bewegung verleitet wurde. Dabei drehte sich die Frau mit dem Messer offensichtlich in Richtung der Kollegen und verletzte sie dabei schwer.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten zunächst beide Frauen vor Ort und brachten sie ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeisprecher Marcel Dilling bestätigte dem IKZ, dass die mit Messerstichen verletzte Frau in ein Hagener Krankenhaus eingeliefert worden ist.

Der Ort des Geschehens war zunächst abgesperrt worden, die Bäckereifiliale blieb geschlossen. Die Polizei, so Dilling, habe gerade erst die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Einzelheiten will die Polizei nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch nicht bekanntgeben.