Polizei Zwei Drogenfahrten in Olpe und Drolshagen

Olpe/Drolshagen. Einen Autofahrer (30) und einen 37-Jährigen mit einem Roller stoppte die Polizei in Olpe und Drolshagen. Beide hatten Drogen konsumiert.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen haben Polizeibeamte am Dienstag sowohl in Olpe als auch in Drolshagen zwei Fahrten unter dem Einfluss von Drogen festgestellt.

Gegen 17.25 Uhr hielten sie einen 30-Jährigen auf der Bruchstraße in Olpe an. Bei der Kontrolle zeigten sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln: Er hatte gerötete und wässrige Augen. Zudem zitterten seine Hände. Ein Urinschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten brachten ihn auf die Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zusätzlich übergab der Beschuldigte den Beamten ein Schnellverschlusstütchen mit Cannabis, das sie sicherstellten. Die Polizisten untersagten zudem die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

Zur selben Zeit hielten Beamte auch einen 37-Jährigen an, der mit seinem Roller die Hagener Straße in Drolshagen befuhr. Während der Kontrolle zeigte er sich sehr nervös und es ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Benzodiazepin. Daraufhin nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis und Amphetamin auf und stellten dieses sicher. Sie schrieben eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Da gegen den 37-Jährigen auch ein Haftbefehl vorlag, verlieb er zunächst im Gewahrsam.