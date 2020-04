Zugunfall in Attendorn: Mann doch schwerwiegender verletzt

Der junge Mann, der am Mittwoch von einer Regionalbahn (hier ein Symbolbild) in Attendorn angefahren wurde, liegt in einer Kölner Klinik.

Attendorn. Nachdem ein Mann von einer Bahn in Attendorn erfasst wurde, ging die Polizei davon aus, dass er glimpflich davongekommen sei. Ein Trugschluss.

Der junge Mann, der am Mittwoch von einer Regionalbahn im Attendorner Industriegebiet Biggen angefahren wurde, hat nun doch schwerwiegendere Verletzungen erlitten. Er hatte über einen Trampelfahrt und die Bahngleise eine Abkürzung nehmen wollen, als es zum Zusammenstoß kam.

Eine Sprecherin der ermittelnden Bundespolizei in Köln hatte uns auf Nachfrage am Donnerstag noch erklärt, der 20-Jährige sei schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und offenbar nicht so gravierend verletzt wie zunächst angenommen. Eine Fehlinformation. Richtig ist zwar, dass der junge Mann tatsächlich nicht mehr hier im Krankenhaus liegt. Allerdings aus dem Grunde, dass er in eine Klinik nach Köln geflogen wurde.

Intensivstation wieder verlassen

Dort lag er zunächst auf der Intensivstation, diese hat er mittlerweile laut Angaben der Kölner Bundespolizei aber wieder verlassen. Zur Vernehmung ist es aber noch nicht gekommen. „Das wird aufgrund der Coronasituation auch noch dauern. Er soll jetzt erstmal gesund werden und wieder nach Hause kommen“, so die Sprecherin.