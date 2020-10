Für Michael Färber, beim Kreis Olpe Fachbereichsleiter für Jugend, Gesundheit und Soziales, steht fest: „Am Wochenende sind noch weitere Corona-Fälle hinzugekommen, so dass wir den kritischen Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro sieben Tage vermutlich bald überschritten haben werden.“

Von Freitag bis Sonntag hatte der Kreis bekanntlich 18 neu Infizierte gezählt, so dass der RKI-Inzidenz-Wert für die letzten sieben Tage auf 33,6 gestiegen und es nur eine Frage der Zeit war, dass der Kreis Olpe den kritischen Wert von 35 überschreiten würde. Die 33,6 vermeldete der Kreis am Montag Abend erneut, die Zahl der aktuell Infizierten stieg aber von 67 am Sonntag auf 80 am Montag.

Damit, so Färber, sei der Kreis zwar noch kein Corona-Risikogebiet, erste Verschärfungen würden laut der geltenden Corona-Schutzverordnung aber greifen. „Sobald der sogenannte Inzidenzwert für die letzten sieben Tage die 35 übersteigt, dürfen Feierlichkeiten mit geselligem Charakter mit mehr als 50 Personen grundsätzlich nicht mehr stattfinden. Diese Regelung greift sofort und wird von den zuständigen Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe kontrolliert. Bisher lag die Grenze bei 150 Personen.“

Über RKI-Wert von 50 nur noch Feste mit 25 Personen

Das betraf und betrifft in erster Linie Hochzeiten, aber auch andere größere Festivitäten. Es gebe allerdings Ausnahmen von der Verbots-Regelung: „Sofern solche Feste, also Privatpartys in den eigenen vier Wänden stattfinden, sind sie laut Corona-Schutzverordnung zulässig. Das gilt auch dann in Gastronomiebetrieben, wenn der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegt, das vom zuständigen Ordnungsamt genehmigt wird.“

Der Kreis Olpe könne allerdings im Wege einer Allgemeinverfügung über die Coronaschutzverordnung hinaus weitergehende Schutzmaßnahmen anordnen. Solche Schritte werde der Kreis aber nur in Abstimmung mit den sieben Städten und Gemeinden veranlassen, denn „deren Ordnungsämter müssten kontrollieren, dass unsere Verfügungen auch eingehalten werden.“

Wir fragten Michael Färber auch, was passiere, wenn der Kreis Olpe in den nächsten Tagen die kritische Marke von 50 neu Infizierten für die vergangenen sieben Tage reiße und damit offiziell zum Risikogebiet erklärt werde. Färber: „Dann wären wir zwingend verpflichtet, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“ Die Personenzahl für die eingangs angesprochenen Feste - ursprünglich bis zu 150 Personen - müsse dann auf maximal 25 begrenzt werden.

Beherbergungsverbot droht

Thema Beherbergungsverbot: Sollte der Kreis tatsächlich Risikogebiet werden, kann ein Reisender aus dem Kreis nicht so ohne weiteres innerhalb Deutschlands in einem Hotel oder einer Pension anderer Bundesländer einchecken.

Hintergrund: Viele Bundesländer haben beschlossen, dass innerdeutsche Urlauber aus Risikogebieten nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorweisen können. Bisher gilt das für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Saarland, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, aber noch nicht für Nordrhein Westfalen.

Angesichts dieser Regelflut nicht verwunderlich: „Unser eigens eingerichtetes Bürgertelefon steht derzeit nicht still“, sagt Färber. Erreichbar ist es unter 02761/81200.