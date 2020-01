Zoff eskaliert mit Messerstich vor Discothek in Meggen

Morgens um 5.55 Uhr war am Karnevalssonntag, dem 3. März, 2019, Schluss mit lustig in der Discothek „Big Ben“ in Meggen. Ein junger Mann flog aus dem Lokal, weil er eine Frau belästigt hatte. Draußen vor der Tür flippte er dann völlig aus. Er beschimpfte den Inhaber übelst. „Er stach unvermittelt auf den Arm des Zeugen ein. Auf dem Heimweg rammte er das Messer aus Wut in die Motorhaube eines Autos“, hieß es in der Anklage im Amtsgericht Lennestadt.

Der 27-Jährige auf der Anklagebank wies die Vorwürfe jedoch entschieden von sich und ließ mehrfach über seinen Dolmetscher mitteilen: „Ich war am schlafen und betrunken. Die Polizei brach die Tür auf und kam zu mir. Ich habe keine Schuld. Von dem Geschehen habe ich erst später von meinem Freund, der bei mir wohnt, gehört.“ Dieser sei auch der wahre Täter, versicherte er. Dem Richter nannte der Angeklagte den Namen des Freundes und präsentierte auf dem Smartphone ein Foto von ihm. „Ich habe versucht, der Polizei das zu sagen, aber die meinten, ich solle das vor Gericht sagen“, behauptete der Angeklagte.

Zeugen sind sich sicher

Kreis Olpe Sechs Monate bis zehn Jahre Gefährliche Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Angeklagt sind in dem Verfahren zudem Beleidigungen und Sachbeschädigung.

Der Inhaber der Discothek und drei seiner damaligen Mitarbeiter, die als Zeugen aussagten, erkannten den 27-Jährigen jedoch eindeutig als Täter wieder. „Ich stand hinter der Theke. Neben ihm war ein Mädel. Die schrie plötzlich und hatte Tränen in den Augen. Sie sagte, er habe ihr zwischen die Beine gepackt. Mit den Kollegen habe ich ihn vor die Tür gesetzt“, so der Chef des „Big Ben“. Draußen habe es dann „richtig Theater“ gegeben, so der 47-Jährige weiter: „Er wirkte mit Händen und Füßen. Dann bekam ich ein Messer in den Arm, den ich noch aus Reflex weggezogen habe. Ich blutete. Es war aber nur ein Kratzer.“ Und: „Ich bin definitiv sicher, dass er es war. Wer unangenehm auffällt, den merkt man sich.“

Fortsetzung am 30. Januar

„Der hat den Chef mit dem Messer am Arm getroffen. Da bin ich hundert Prozent sicher“, sagte auch ein Diskotheken-Mitarbeiter (29). Und als dieser beim Anschauen des Bildes des Freundes auf dem Smartphone des Angeklagten meinte „Der nicht“, hob der 27-Jährige drohend den Arm. „Sollen wir Sie festsetzen lassen?“ ging Richter Edgar Tiggemann dazwischen und forderte einen Wachtmeister an, um den Angeklagten im Zaum zu halten.

Die Verhandlung wir fortgesetzt am 30. Januar um 12.30 Uhr. Dann wird der Freund des Angeklagten gehört.