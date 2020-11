Ursprünglich wollte Bewegungstherapeutin Kirsten Reska am dritten November-Wochenende ein Yoga-Event unter Corona-Schutzauflagen ausrichten. Dann kam die Nachricht vom zweiten Lockdown. „Das war super ärgerlich, weil wir zehn Tag lang an dem Konzept mit Beleuchtung, den dazu passenden Leinwandbildern und den Hygienebestimmungen getüftelt hatten“, erzählt Reska. Vor allem aber sollten mit dieser Veranstaltung Spenden für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe generiert werden. Also einfach ausfallen lassen, auch wenn es schwerfällt? Kirsten Reska hat sich etwas anderes überlegt.

„Wir machen einen Yoga-Live-Stream, verbunden mit einem Spendenaufruf“, so die Studioleiterin. Zusammen mit Mona Hauger, einer ehemaligen Mitarbeiterin, wird sie am Sonntag, 22. November, ab 15 Uhr eine Yoga-Stunde geben und diese in Echtzeit auf der Facebook-Seite des Maxsport zeigen. Die Übungen sind auch für Yoga-Einsteiger geeignet. „Deswegen sind wir zu zweit. So kann ich an Mona zeigen, worauf die Teilnehmer zuhause achten sollen, zum Beispiel, in welche Richtung das Knie zeigen soll“, erklärt Reska. Oft fehle dieses konstruktive Feedback bei aufgezeichneten Home-Workouts, sodass sich ungesunde Haltungen ergeben könnten, die später für Schmerzen sorgen.

Musikalischer Flow

Geplant ist, mit einer kleinen, geführten Meditation in die Yoga-Einheit zu starten und sie damit auch wieder zu beenden. Für den musikalischen Flow wird DJ Loca alias Christian Burghaus aus Lennestadt sorgen, der mit seiner „Esta Loca“-Entertainment-Agentur kostenlos die Technik zur Verfügung stellen wird. Reska und Burghaus haben schon einige Spenden-Events organisiert, erst Ende Oktober hatten sie das Attendorner Tuning-Treff am Maxsport ausgerichtet. „Das Schöne bei Chris ist, dass er nicht jammert, obwohl er als selbstständiger Veranstaltungstechniker in der derzeitigen Lage allen Grund dazu hätte. Aber er beschwert sich nicht, sondern sucht nach Lösungen“, so Reska.

Seit mehreren Jahren schon veranstaltet das Maxsport-Team Spenden-Aktionen zu Gunsten des Kinderhospizes Balthasar in Olpe, oft im Vorfeld der Vorweihnachtszeit. „2014 haben wir zum Beispiel einen Spinning-Marathon gemacht, an dem sich über 100 Menschen beteiligt haben. Martin Semmelrogge, der in diesem Jahr bei den Karl-May-Festspielen in Elspe mitgewirkt hat, hat davon Wind bekommen und kam damals spontan mit Jean-Marc Birkholz vorbei. Das war super“, erinnert sich Reska an den großen Zuspruch.

So groß kann und darf es in diesem Corona-Jahr nicht werden, schon gar nicht im Lockdown-November. „Es ist wirklich traurig, dass damit auch Veranstaltungen flachfallen, die ins Leben gerufen wurden, um anderen zu helfen“, findet Reska. Gerade solche Einrichtungen, die auf Spenden angewiesen sind, kämen dabei viel zu kurz. „Auch Weihnachtsmärkte, an denen traditionell für derartige Zwecke gesammelt wird, finden gar nicht oder eben nur sehr eingeschränkt statt.“ Der Yoga-Live-Stream soll zumindest ein bisschen dagegen steuern.

Spendenkonto Maxsport-Mitgliedern werden die Beiträge für den Monat November quasi erlassen. Die Beiträge, die schon zum 1. November eingezogen worden sind, werden in Form eines Guthabens mit der nächsten Abbuchung verrechnet. „Vielleicht wird das ein oder andere Mitglied dazu motiviert, einen Teil seines Beitrags an das Kinderhospiz zu spenden“, so Reska. Spendenkonto „Maxsport/Spendenkonto Kinderhospiz Olpe“, IBAN: DE11 4625 1630 0000 1643 35, BIC: WELADED1ALK

Reska ist es ein großes Anliegen, auch in dieser schwierigen Zeit etwas zu tun. In dem Bewusstsein, dass es anderen nicht so gut geht. „Mein Neffe hatte in ganz jungen Jahren eine Art Tumor an der Halswirbelsäule, der operiert werden musste. Heute geht es ihm wieder gut. Aber deswegen bin ich für dieses Thema – schwere Krankheiten bei Kindern – einfach sensibilisiert.“ Sie hat eine Alternative gesucht und eine Lösung gefunden. Statt einer aufgestellten Sammelbüchse im Rahmen eines Events gibt es nun ein Spendenkonto, auf das die Teilnehmer und Zuschauer während des Live-Streams einzahlen können. Digital, coronakonform und immer noch sehr menschlich.