Das WP-Mobil kommt am Dienstag nach Schreibershof. Alle Themen, die die Bürger dort interessieren, sollten zur Sprache kommen.

WP-Mobil kommt nach Schreibershof: Tassen zu gewinnen

Am Dienstag, 17. Dezember, kommen wir mit unserem WP-Mobil nach Schreibershof. Ab 17 Uhr möchten wir mit Ihnen im dortigen Pfarrhaus ins Gespräch kommen. Uns interessiert, welche Themen den Schreibershofern unter den Nägeln brennen, worauf sie im Dorf stolz sind und wo es ihrer Meinung nach Handlungsbedarf gibt. Wir fragen: Welche Freizeitangebote gibt es in Schreibershof? Wie sieht es mit dem ÖPNV-Angebot aus? etc.

Das Gewinnspiel

Mit im Gepäck haben wir vier Tassen, bedruckt mit Fotomotiven aus dem Ort. Die WP verlost zweimal zwei dieser Tassen. Gewinnen kann, wer die Verlosung auf der Facebook-Seite „Westfalenpost Kreis Olpe“ anklickt und teilt. Die beiden Gewinner werden benachrichtigt. Die Tassen können am Dienstag am WP-Mobil oder später in der Redaktion in Olpe abgeholt werden.

Wo also hakt es im Dorf, was braucht Schreibershof eigentlich am dringendsten, welche Wünsche könnten die berühmte Gute Fee bzw. die Politiker im Rathaus erfüllen? Das sind die Fragen, die unter anderem im Blickpunkt stehen können, wenn die Westfalenpost mit ihrem WP-Mobil Station im bevölkerungsmäßig viertgrößten Ort der Stadt macht. Aber natürlich auch ganz andere Themen. „Feuer frei“ heißt die Devise.

Der Fahrplan

15. Oktober: Sporke (Lennestadt)

5. November: Welschen Ennest (Gemeinde Kirchhundem)

19. November: Serkenrode (Gemeinde Finnentrop)

3. Dezember: Hünsborn (Gemeinde Wenden)

17. Dezember: Schreibershof (Stadt Drolshagen)

7. Jan.: Oberveischede (Olpe)21. Januar: Windhausen (Stadt Attendorn)

Die zweite Staffel der WP-Mobil-Tour startet im März 2020