Wohnwagen brennt auf L 539 in Attendorn komplett aus

Die Feuerwehr (hier ein Symbolbild) muss am Freitagabend einen Wohnwagen in Attendorn auf der Südumgehung löschen.

Attendorn. Der Fahrer kann seinen Wohnwagen rechtzeitig vom Auto abkoppeln und die Gasflaschen in Sicherheit bringen. Personen kommen nicht zu Schaden.

Am frühen Freitagabend ist auf der Südumgehung (L 539) in Attendorn kurz hinter dem Betriebsgelände der Firma Mubea ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer das Feuer frühzeitig, so dass er Fahrzeug und Wohnwagen in eine kleine Parkbucht steuern und den Wohnwagen dort vom Auto abkuppeln konnte.

Die beiden Gasflaschen konnten rechtzeitig aus dem Wagen herausgeholt werden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Im Einsatz waren laut Christian Schnatz, Pressesprecher der Attendorner Wehr, drei Fahrzeuge mit 20 Einsatzkräften aus Neu-Listernohl und Attendorn. Vermutlich führte ein technischer Defekt zu dem Feuer. Die Südumgehung war während des Einsatzes gesperrt.