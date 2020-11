Trump oder Biden? Wer wird der nächste US-Präsident? Amerika hat die Wahl. In Essen fiebert Aileen Dinin dem Ausgang der Abstimmung entgegen. „Ich bin optimistisch, aber vorsichtig“, sagt die 35-Jährige, die sich bei den „Democrats Abroad“ engagiert. Aileen Dinin stammt aus New York, seit sechs Jahren lebt sie in Essen, wo ihr Mann bei einem der großen Energiekonzerne arbeitet. Als Demokratin drückt sie Joe Biden die Daumen. „Es kann sein, dass er es schafft.“

Aileen Dinin ist vorsichtig geworden. Auch wenn die Meinungsforscher den Herausforderer von Präsident Donald Trump vorne sehen, und das in den allermeisten Bundesstaaten mit großem Abstand. Doch auch bei der Wahl 2016 hatten die die Auguren einen deutlichen Sieg der Demokraten vorausgesagt. Es kam anders. Nicht Hillary Clinton gewann, sondern Donald Trump.

Die „Democrats Abroad“ kümmern sich um US-Bürger, die den Demokraten nahe stehen

Aileen Dinin hat sich dafür ins Zeug gelegt, dass der nächste Präsident der Vereinigten Staaten Jo Biden heißen wird. Als Aktivistin der Democrats Abroad, kümmert sie sich um US-Amerikaner, die wie sie selbst in Deutschland wohnen, und die der demokratischen Partei nahestehen. 160.000 US-Bürger lebten in Deutschland, Militärangehörige nicht mitgerechnet, so Dinin. 16.000 seien bei den „Democrats Abroad“.

Dinin und ihre Mitstreiter animieren ihre Landsleute ihre Stimme abzugeben, helfen dabei, an Wahlunterlagen zu kommen und sorgen dafür, dass die erforderlichen Dokumente vollständig sind und verschickt werden. In den USA gebe es für die Stimmabgabe kein standardisiertes Verfahren. „Fast jeder Bundesstaat hat seine eigene Regeln, manchmal sogar jeder Landkreis“, berichtet Aileen Dinin.

33.000 Postkarten mit einem Wahlaufruf für Biden haben die Democrats Abroad in den vergangenen Wochen an in Deutschland lebende Landsleute verschickt, die aus Swing-States wie Pennsylvania oder Florida stammen, wo die Mehrheit traditionell mal für diesen, mal für jenen Kandidaten stimmt. Auf dass diesmal die Demokraten das Rennen machen. Experten gehen davon aus, dass der Ausgang der Wahl wieder nur in einigen wenigen Bundesstaaten entschieden wird. 2016 erhielt Hillary Clinton zwar bekanntlich insgesamt mehr Stimmen, doch Trump gewann mehr Wahlleute, die ihn zum Präsidenten wählten und nicht Clinton.

Die Stimmung in ihrer Heimat Texas beschreibt die Demokratin als sehr polarisiert

Aileen Dinin lebte in Austin, Texas, bevor sie nach Deutschland zog. Dort wird ihre Stimme gezählt. Die Hauptstadt des „Cowboy-Staates“ beschreibt sie als „blaue Insel“ der Demokraten in einem roten Meer der Republikaner. Das Leben in der Fremde hat den Blick auf das eigene Land noch einmal geschärft. Das deutsche Gesundheitssystem beispielsweise sei nicht perfekt und dem amerikanischen durchaus ähnlich. Dass in Deutschland aber anders als in den USA fast jeder Bürger krankenversichert sei, weiß Aileen Dinin zu schätzen. Auch wegen der Gesundheitspolitik ist Dinin Demokratin.

Die Stimmung in ihrer Heimat unmittelbar vor der Wahl beschreiben Freunde und Verwandte als sehr polarisiert. „Ich finde das sehr beklemmend“. Sie hoffe deshalb auf ein klares Ergebnis pro Biden. Den Verlauf der Wahl wird sie per Video-Konferenz mit anderen Aktivisten am Bildschirm verfolgen. Dinin will aber nicht ausschließen, dass am Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit noch nicht feststeht, wer gewonnen hat. Wegen Corona sei die Beteiligung an der Briefwahl offenbar außergewöhnlich hoch.

Präsident Trump lässt kaum eine Gelegenheit aus, Stimmung gegen die Briefwahl zu machen und das Vertrauen in einen ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung zu untergraben. „Es ist nicht der Präsident, der darüber entscheidet“, betont Aileen Dinin. Würde Trump auch eine knappe Niederlage eingestehen? Sind die demokratischen Institutionen stark genug, um eine geordnete Übergabe der Macht zu garantieren? „Ich hoffe es sehr“, sagt Aileen Dinin und wundert sich selbst darüber, dass sich diese Frage für die USA überhaupt stellt. Trump oder Biden? Es geht um mehr: „Diese Wahl ist ein Test für unsere Demokratie.“