Auf der Anrichte stehen beschriftete Milchglasflaschen. „Glück ist die Zeit, in der man sie vergisst.“ Die Lichterketten darin spenden ein sanftes Licht. Gleich daneben sind selbst genähte Filztaschen drapiert. Es gibt auch sternenförmige Teelichter aus Holz, gestrickte Decken und selbst genähte Kinderkleidung. Geschenkideen, die einstimmen auf die Weihnachtszeit. Ungewöhnlich ist allerdings ihr Platz. Denn sie stehen nicht in einem Deko-Geschäft zum Verkauf, sondern in dem Wendener Reisebüro von Simone Rumpff. „Ich möchte den Leuten gerne die Möglichkeit geben, selbst erstellte Dinge, die sie eigentlich auf Weihnachtsmärkten verkauft hätten, bei uns im Reisebüro auszustellen und zu verkaufen“, sagt sie. Ohne Provision. Einfach, um zu helfen.

Die Idee

Simone Rumpff in ihrem Wendener Reisebüro Foto: Britta Prasse

Der Anstoß zu der Idee ist Simone Rumpff beim Friseur nebenan gekommen. „Ich habe Gesprächsfetzen aufgeschnappt, wie schade es doch sei, dass so gut wie alle Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ausfallen müssen. Als ich am Sonntag dann mit meinem Hund im Wald spazieren war, habe ich mich gefragt, was ich konkret machen könnte.“ Immerhin hat sie in ihrem Reisebüro an der Hauptstraße ein paar Quadratmeter Fläche, die „frei“ ist und genutzt werden kann ohne dabei den nötigen Platz im Büroalltag einzuschränken.

Noch am selben Abend postete sie in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Wenden, wenn...“ ihr Angebot, ihr Reisebüro vorübergehend in einen Pop-up-Store zu verwandeln. Wer Bedarf habe oder jemand kenne, der seine selbst gestalteten Sachen gerne unentgeltlich ausstellen möchte, könne sich gerne melden.

Die Resonanz

„Das war eine spontane Idee, das in die Gruppe zu posten. Dass es dann so gut angenommen wurde, davon war ich total überwältigt“, erzählt Rumpff. Schon bei Facebook gab es zahlreiche Kommentare, in denen User sich von dieser Idee begeistert zeigten. „Super“, „toll“, „klasse“, „großartig“, „herzlich“. Am Montag riefen dann einige Personen im Wendener Reisebüro an, um nachzufragen, ob sie ihre Sachen vorbeibringen könnten. Seit gestern sind die Waren von immerhin neun kreativen Selbstständigen bzw. Ehrenamtlichen im Pop-up-Store an der Hauptstraße 45 erhältlich. Bis Weihnachten soll dieses spontan umgesetzte Projekt laufen.

Die Situation

Vielleicht das Geschenk des Jahres: eine Rolle Toilettenpapier mit grauem Filz ummantelt, auf dem „Psssst Hamsterware“ steht. Foto: Britta Prasse

„Die Leute waren unheimlich glücklich, dankbar und gerührt, dass sie diese Möglichkeit bekommen haben“, erzählt Rumpf. Gleichzeitig ist es für sie aber auch schön zu sehen, dass wieder Leben in ihrem Reisebüro einzieht. „Bei uns ist ja quasi auch Stillstand. Ich schätze, dass wir gut 97 Prozent unserer gebuchten Reisen stornieren oder umbuchen mussten.

Und auch für 2021 sind die Leute bislang sehr vorsichtig“, so Rumpff. Es gebe zwar Reisebuchende, die sich mit ihrem Urlaub im kommenden Jahr ein Ziel stecken, auf das sie sich endlich wieder freuen können. Das sei aber eher die Ausnahme. „Die Meisten warten, weil eben alles so ungewiss ist.“

Die Motivation

Mit dem selbst initiierten Pop-up-Store möchte Rumpf ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. „Unser Reisebüro hat aber natürlich weiterhin geöffnet. Und vielleicht wird der ein oder andere auch einen Reisegutschein für Weihnachten kaufen. Das würde uns helfen“, meint Rumpff. Zumindest freut sie sich jetzt morgens wieder, wenn sie das Reisebüro aufschließt und weiß, dass sie einigen Leuten helfen kann.

>>> ÖFFNUNGSZEITEN