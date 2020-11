Wendener Autohaus: Diebe entwenden drei hochwertige Pkw

Altenhof. Für ihre Tat im Wendener Ortsteil Altenhof durchtrennten die Autodiebe einen Zaun und verschafften sich dadurch Zugang zum Außengelände.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden drei hochwertige Pkw vom Außengelände eines Autohauses in Wenden-Altenhof entwendet. Dazu durchtrennten die Täter ein Element des Zaunes und nahmen dieses komplett aus der Umzäunung. Anschließend wurden von dem Ausstellungsgelände zwei Pkw der Marke Hyundai Santa Fe – einer in der Farbe schwarz sowie einer in der Farbe grün – entwendet. Weiterhin nahmen die Täter einen Hyundai Kona, ebenfalls in schwarz, mit.

Sachschaden: Mehr als 100.000 Euro

Außerdem wurden die Kennzeichen OE-HY-1111 sowie OE-HY-555E (Kennzeichen für Elektroautos) entwendet. Da es sich bei den entwendeten Pkw um neuwertige Fahrzeuge handelt, ist hier von einem Schaden von mehr als 100.000 Euro auszugehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter 02761/9269-0 entgegen.