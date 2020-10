Wenden. In „Superhelden fliegen vor“ singen „TIL“ von Menschen, die zu früh sterben mussten. Der Song ist Jana Dehn (37) gewidmet, die an Krebs starb.

Ihr Lächeln auf den Fotos ist ansteckend. Ein Lächeln, bei dem Jana Dehn ihre weißen Zähne zeigt und ihre Augen leuchten. Aufrichtig, natürlich, authentisch.

„Sie beklagte sich nicht. Kein einziges Mal“, sagt Mirko Klos über sein letztes Telefongespräch mit Jana Dehn. Das war im November 2018. Eine Woche später ist die 37-Jährige gestorben. Der Krebs hatte bereits viele Metastasen gebildet, vor allem in der Leber.

Die erste Superheldin

„Für mich ist sie die ultimative Superheldin. Die erste Superheldin überhaupt“, so Klos. Der Liedtexter und Komponist aus Köln – besser bekannt als Dada Peng – ist Begründer der Initiative „Superhelden fliegen vor“, die jungen Sterbenden, ihren Familien und Freunden Kraft spenden soll. Über Facebook lernte er schließlich Jana Dehn aus Eislingen in Baden-Württemberg kennen.

Eine Begegnung, die ihn bis heute beeinflusst. Jana Dehns Tod, aber vor allem ihre positive Energie und lebensbejahende Haltung, thematisiert er in dem Lied „Superhelden fliegen vor“. Als Interpreten suchte er sich die Band „TIL“ aus Wenden aus. „Der Song hat uns von der ersten Sekunde an total berührt“, so Sänger Dennis Wurm. „Wir haben uns direkt im Studio dran gesetzt und eine eigene Version daraus gemacht.“ In der letzten Woche wurde die Single veröffentlicht.

Von Hilflosigkeit und Hoffnung

„Kann mich bitte jemand sehen. Und mir helfen zu verstehen, warum die Welt sich weiterdreht und wie Leben richtig geht“ – die ersten Zeilen sind vor allem geprägt von Trauer, Frustration und Hilflosigkeit. Gefühle, die nach dem Verlust eines geliebten Menschen unweigerlich aufkommen. Aber da ist noch mehr. Trost, Bewunderung und Hoffnung auf ein Wiedersehen. „Superhelden fliegen vor. Sie fliegen vor, sie geh’n voran, sind Entdecker stark und mutig.“

Eine schicksalhafte Begegnung: Jana Dehn und Dada Peng. Foto: privat

„Die Message hat für uns auch etwas Positives und Motivierendes: Geliebte Menschen, die (zu früh) von uns gehen, nicht als die Schwachen oder Kranken zu sehen, sondern als Superhelden, die schon mal vorfliegen und für uns die Drinks kalt stellen, bis wir dann irgendwann nachkommen“, sagt Wurm. Genau diese Botschaft wollte Liedtexter Dada Peng zum Ausdruck bringen. „Wenn man den Tod nicht länger als Ende, sondern vielmehr als Ziel betrachtet, kann man die Perspektive vielleicht etwas verändern. Für mich ist das Leben ein Marathon. Wir rennen alle wie blöde, legen alle bei Start los und wir werden alle irgendwann ins Ziel gelangen. Auf dem Weg begegnet uns der ein oder andere, bleibt eine Zeit lang an unserer Seite, überholt uns oder bleibt zurück. Diejenigen, die als erstes, also recht früh das Ziel erreichen, sind für mich Superhelden. Sie sind die Schnellsten, die Coolsten, sie sind diejenigen, die die Nachfolgenden während des Zieleinlaufs bejubeln“, meint Peng.

Der 46-jährige Künstler ist Ehrenpreisträger des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands, arbeitete selbst mehrere Jahre ehrenamtlich in einem Hospiz in Schwerte. Mit seinem Buch „Vom Leben und Sterben“ hat er 150 Konzertlesungen in ganz Deutschland gehalten. Immer mit der Intention, der Sterbebegleitung neue Impulse aus der Mitte der Gesellschaft zu geben. Sie zu enttabuisieren. Gerade für die jüngere Generation. „Der Tod sollte nicht nur traurig sein. Wir sterben alle, das gehört einfach zum Leben dazu und sollte kein Tabu-Thema sein“, findet „TIL“-Bassist Enis Gülmen.

Seit Veröffentlichung der Single wurde das Musikvideo bereits knapp 2000 mal bei Youtube aufgerufen. „Der Song wurde auch schon bei Amazon Music in eine der größten Playlists aufgenommen und läuft sogar bei einigen Radiosendern“, zeigt sich Wurm begeistert.

Außerdem bekomme „TIL“ überwältigendes Feedback von Fans und Zuhörern. „Besonders berührt hat uns, dass Janas Mann zu uns Kontakt aufgenommen hat. Er war von dem Song begeistert und hat sich gefreut, dass wir Jana auch im Musikvideo nochmal gezeigt haben“, erzählt Jona Boubaous, Schlagzeuger bei „TIL“. „Außerdem kriegen wir viele Nachrichten und Bilder, bei denen uns Menschen ihre eigenen Superhelden zeigen und deren Geschichten erzählen. Jede davon ist unglaublich berührend für uns und wir freuen uns einfach, dass der Song die Menschen berührt und ihnen etwas geben kann.“

Ein Gesicht mit breitem Lächeln

Mit Jana Dehn hat die Superhelden-Initiative ein Gesicht bekommen. Ein Gesicht mit einem breiten, zähnezeigenden Lächeln und leuchtenden Augen. Jana Dehn wurde in einem Friedwald begraben.

Bei ihrer Beerdigung stiegen bunte Luftballons in den Himmel. Eine Gedenktafel mit ihrem Namen und ihren Lebensdaten erinnern seitdem an sie. Auf der Gedenktafel wurde auf ihren Wunsch hin eine Inschrift eingearbeitet: „Superhelden fliegen vor“.