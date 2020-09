Wenden: Teure E-Bikes in der Nacht aus Garage gestohlen

Elben. Sie standen gesichert in einer abgeschlossenen Garage, sind jetzt trotzdem weg: zwei E-Bikes im Wert von 8000 Euro.

Erneut haben Unbekannte in Wenden, diesmal in der Hohen Vohr Straße, in Elben, in der Nacht zum Donnerstag Donnerstagnacht zwischen 0 und 5 Uhr zwei E-Bikes aus einer Garage entwendet. Nach derzeitigem Stand hebelten sie die Nebentür einer Garage auf, gelangten so in diese und nahmen daraus die zwei zusätzlich mit einem Kettenschloss gesicherten Räder mit.

Wert zusammen: 8000 Euro

Diese hatten zusammen einen Wert von rund 8000 Euro. Die E-Bikes lassen sich folgendermaßen beschreiben: Pedelec 1: Marke: Haibike, Modell SDuro Full-Seven 7.0, Farbe: schwarz-rot; Pedelec 2: Marke Cube, Modell Reaction Hybrid SLT 500, Farbe: schwarz-orange (matt).

Zudem entwendeten die Täter die Schlösser sowie einen Akku. An der Tür entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.