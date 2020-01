Vor zwei Jahren hatte sich Andreas Schneider noch einmal überreden lassen, 1. Brudermeister der St.-Severinus-Schützenbruderschaft zu bleiben. „Ich hatte damals schon gesagt, dass ich aufhöre. Es gab aber keinen Nachfolger. Deshalb hatte ich mich bereiterklärt, noch weiter zu machen, auch weil mein Schwiegervater, Erwin Dornseifer, 2019 sein 50-jähriges Königsjubiläum feierte.“ Doch auch nach zwei Jahren sieht es bei den Wendener Schützen nicht besser aus. Ein Nachfolger für Andreas Schneider, der jetzt bei der Jahreshauptversammlung nach 13 Jahren endgültig aufhörte, ist weit und breit nicht in Sicht. Damit hat die Severinus-Schützenbruderschaft aktuell keinen 1. Brudermeister. Die Geschäfte führt jetzt der 2. Vorsitzende, Reinhard Stahl.

Verein steht gut da

„Einmal habe ich mich noch beschwatzen lassen. Aber irgendwann muss Butter bei die Fische. Das war’s“, teilt Andreas Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung mit, dass es für ihn definitiv kein Zurück mehr gibt. Er höre nicht im Groll auf, betont Schneider: „Ich bleibe Offizier, aber übernehme garantiert keine Aufgaben mehr in erster Reihe.“ 13 Jahre seien genug: „Man reibt sich auf. Du machst dich fertig.“

Kreis Olpe Vorstandswahlen Jürgen Stuff hörte als 1. Schriftführer auf. Nachfolger ist sein Sohn Christopher Stuff. Jürgen Stuff ist jetzt 2. Schriftführer. Wiedergewählt wurde der 2. Kassierer Matthias Melcher. Martin Luke bleibt 1. Kassierer. In der Jahreshauptversammlung beantragte der 2. Brudermeister, Reinhard Stahl, dass Andreas Schneider im Offizierskorps bleibt und überreichte ihm seinen Offiziersdegen. Mit großem Applaus würdigten die Mitglieder die langjährigen Verdienste von Andreas Schneider.

Eigentlich herrscht bei den Wendener Schützen eitel Sonnenschein. „Der Verein steht gesund da. Die Kasse ist super, die Mitgliederzahl ist mit 643 super, wir haben ein Bombenschützenfest. Aber es mangelt an Nachwuchs. In Wenden scheint es ein Problem zu sein, die Offiziersjacke anzuziehen“, meint Andreas Schneider. Und hier liegt genau der Knackpunkt: Bei der großen Zahl an Schützen gibt es nur 33 Offiziere. „Etliche sind weit über 70. Wir reden uns den Mund fusselig, aber es erklärt sich keiner bereit, das zu machen. Es geht darum, dass du Leute hast, die den Verein nach außen repräsentieren.“ Auf jedem Geburtstag, jeder Veranstaltung in Wenden habe er Schützen gefragt, die für das Amt des 1. Brudermeisters in Frage kommen. Erfolglos.

Resonanz enttäuschend

Im Herbst 2018 habe der Vorstand über 200 Mitglieder zwischen 25 und 50 Jahren angeschrieben und um Mitarbeit geworben: „Ganze fünf Schützen waren zu diesem Termin in der Dorfgemeinschaftshalle Möllmicke gekommen. Für mich persönlich sehr enttäuschend.“ In seiner Rede in der Jahreshauptversammlung brachte es der scheidende 1. Brudermeister auf den Punkt: „Ein altes Sprichwort sagt: Viele Köche verderben den Brei. Bei uns ist das im Moment anders. Bei uns müsste es etwas abgewandelt heißen: Alle wollen den Brei essen, aber keiner will ihn kochen.“

Weiter sagte Andreas Schneider in der Versammlung: „13 Jahre habe ich der Schützenbruderschaft nun vorgestanden und wir haben viele schöne Feste organisieren und feiern können und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn sich der positive Stress in negativen Stress umwandelt und man das Gefühl hat, die Schützen nicht mehr erreichen zu können, sollte das einem zu denken geben und aus diesem Grund werde ich mich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.“

Suche geht weiter

Wie geht es nun weiter bei der St.-Severinus-Schützenbruderschaft? „Die Leute wissen das ja nicht erst seit gestern. Aber bei der Versammlung wollte keiner das Amt übernehmen. Jetzt muss ich als Stellvertreter erst einmal weitermachen“, sagte der 2. Brudermeister, Reinhard Schneider, auf Anfrage. Die Suche gehe nun weiter. Es würden Gespräche in den Kompanien und bei den Offizieren geführt. „Eventuell machen wir dann noch eine Versammlung vor dem Schützenfest“, so Reinhard Schneider, der einräumt: „Vielleicht hat auch keiner geglaubt, dass Andreas ernst macht.“ Er selbst stünde, wie auch die anderen Vorstandskollegen, nicht für den Posten des 1. Brudermeisters bereit: „Ich habe als Stellvertreter zu viel zu tun über Schützenfest. Und dann bin ich ja auch noch Bezirksbundesmeister.“